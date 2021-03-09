Грозит ли России гиперинфляция вслед за США

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В США сложились благополучные условия для возникновения гиперинфляции. По словам специалистов, это произошло из-за того, что власти «закачали» в американскую экономику триллионы долларов, запустив печатный станок на полную силу. На поддержку экономики и населения в период пандемии ради стимулирования внутреннего рынка Вашингтон потратил практически два государственных бюджета. «Вечерняя Москва» поговорила с экономистом и узнала, как американская гиперинфляция повлияет на российскую экономику и возможен ли подобный сценарий в нашей стране.

Риски имеются

По словам кандидата экономических наук, профессора кафедры «финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова, США в минувшем году потратили более девяти триллионов долларов на антикризисные меры. По его словам, Вашингтон уже приблизился к крайней стадии ускоренной инфляции, в результате чего американская валюта начнет дешеветь по отношению к другим мировым деньгам. Но, несмотря на эти риски, процесс гиперинфляции, как заметил эксперт, «не начнется прямо завтра».

— Да, риски гиперинфляции в США имеются, причем очень большие. Но в современном мире данная проблема встречается редко. К тому же должно совпасть большое количество событий, включая гражданскую войну, климатические бедствия, то есть явлений, которых реально стоит опасаться. Кроме того, не стоит забывать о том, что доля доллара США остается высокой в резервах и международной торговле, — добавил Юденков.

Спикер отметил, что важную роль американская валюта имеет также при платежах за экспорт товаров и услуг. Согласно информации Международного валютного фонда, доля этой иностранной валюты в мировых резервах в прошлом году достигла 61,7 процента:

— Мне кажется, что в США проблему с избытком денег, которая может привести к гиперинфляции, смогут решить очень банально, пустив эти средства в развитие производства или экономики. Стоит отметить, что саму инфляцию могут также вызвать обычные граждане, если под страхом обесценивания валюты, они, сломя голову, помчатся тратить все свои «ковидные запасы».

Влияние американской инфляции на РФ

Что же касается того, как американская гиперинфляция повлияет на российский финансовый рынок, по мнению экономиста, подобный сценарий будет только на руку России:

— Если доллар падает, то российский рубль крепнет, соответственно, экономика РФ тоже показывает рост.

При этом эксперт исключил вероятность возникновения гиперинфляции в России:

— Мы не печатаем в таком количестве деньги. Да у нас и нет условий, которые могли бы привести к такому экономическому краху. Мы проходили этот путь в 90-х годах прошлого века, когда ошибочность противопоставления экономического роста и финансовой стабильности привела к краху.

Юденков напомнил, что Россия — это сырьевая страна, которая благодаря в том числе нефтегазовому сектору остается на плаву.

К чему приведет дедолларизация

Эксперт отметил, что еще одним положительным фактором, который мог бы улучшить позиции России на экономическом рынке, стал бы переход на национальные валюты при оплате услуг и проведении операций в нефтегазовом секторе:

— Если Россия и Китай, например, полностью откажутся от доллара при проведении платежей либо же Поднебесная будет покупать у нас газ за отечественные деньги, это укрепит и российский рубль, поскольку Китай — это суперэкономика. И наши страны от сделок в национальных валютах только выиграют.

Эксперт добавил, что в минувшем году на фоне общего курса на дедолларизацию, которая началась в РФ, некоторые российские банки уже проводят операции с Китаем в своей денежной системе.

Но пока курс на полную дедолларизацию невозможен, так как этот процесс должен сопровождаться коррективами в законодательстве, где будет обозначено, какой процент расчетов допустим в долларах. Иначе компании и финансовые учреждения вряд ли пойдут добровольно на снижение объемов использования иностранной валюты при сделках и иных финансовых операциях.

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