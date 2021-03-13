Финансовый аналитик предрек обвал доллара в конце апреля

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

На фоне роста стоимости нефтепродуктов российский рубль продолжает укреплять свои позиции. В апреле мы увидим проседание доллара и евро. Так считает финансовый аналитик Андрей Кузнецов.

— В последнее время стоимость черного золота идет вверх, что естественным образом отражается на укреплении отечественной валюты, оттесняя доллар и евро. Дальнейший спрос на отечественные нефтепродукты и начало налогового периода, выплаты по НДС, которые ожидаются в апреле, также сыграют в пользу рубля, — сказал собеседник «Вечерней Москвы».

Рубль, по его словам, покажет новые рекорды по отношению к евро. В апреле стоимость единой европейской валюты не превысит 85,45 рубля против сегодняшних 87,8 рубля. В паре рубль — доллар, как заметил спикер, тоже прогнозируются положительные тенденции.

— В середине апреля американская валюта, конечно, улучшит свои позиции и достигнет максимум 75–76 рублей за доллар. Но к концу месяца его ждет обвал почти до 70–71 рубля, — спрогнозировал Кузнецов.

Если бы не западные санкции, которые давят на российскую валюту, доллар вполне мог бы стоить 67 рублей, а евро — 78, заметил аналитик. Также в числе факторов, ослабляющих рубль, он отметил вероятность еще более серьезных рестрикций, ситуацию с коронавирусом и коррективы на фондовых рынках.

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