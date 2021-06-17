«Обеление должников»: минимальный доход защитили от взыскания

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Госдума перед уходом на каникулы защитила прожиточный минимум граждан, запретив его списание за долги на основании постановления Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Соответствующие изменения вносятся в статью 446 Гражданского процессуального кодекса России и 229-й Федеральный закон «Об исполнительном производстве». «Вечерняя Москва» разобралась в нововведениях.

Без чего не оставят

В действующем законодательстве и сейчас есть вещи, которые нельзя взыскивать в счет погашения просроченных задолженностей. К ним относятся квартиры и земельные участки, являющиеся единственным местом, пригодным для проживания должника, за исключением ситуации, когда они находятся в залоге у банка в рамках ипотеки.

Также человека нельзя лишить предметов домашней обстановки и обихода, вещей индивидуального пользования, включая одежду и обувь. Кроме того, не взыскивается имущество стоимостью менее 10 тысяч рублей, необходимое для профессиональных занятий гражданина, и животные, не используемые в предпринимательских целях, в том числе домашний скот.

Помимо всего этого, человека не лишат топлива, необходимого для приготовления пищи и отопления в холодный период года. А инвалида-должника не оставят без транспортного средства. Государственные награды, призы, почетные знаки тоже под взыскание не попадают.

Невзыскиваемая сумма

Теперь неприкосновенным становится и гарантированный минимальный доход в размере прожиточного минимума, составляющего в 2021 году в среднем по стране 12 702 рубля.

В закон «Об исполнительном производстве» изначально заложен принцип «неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи», отвечающий идеологии социального государства. Однако на практике бывают ситуации, когда гражданин лишается всего.

Сейчас такие ситуации будут сведены к минимуму или исключены вовсе. Таким образом, человек и те, кто находится на его иждивении, не останутся без средств к существованию и при этом будет соблюден баланс интересов кредиторов и должника, говорится в пояснительной записке к законопроекту, принятому депутатами Госдумы. Его можно найти на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Куда обращаться

Для того чтобы сумму в размере прожиточного минимума оставляли на счету, гражданину потребуется обратиться в подразделение ФССП, где ведется производство по его делу, и предоставить реквизиты счета, с которого нельзя будет ни банкам, ни другим финансовым организациям списать эту сумму. Иждивенцы в расчетах также будут учитываться.

Эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой», в целом положительно отнеслись к закону. Проректор Финансового университета при правительстве России по стратегии и работе с органами власти, профессор Александр Сафонов напомнил, что данная инициатива обсуждалась в обществе давно в силу того, что «лишать людей средств к существованию не просто негуманно, а является преступлением».

— В любом случае необходимо оставлять гражданам прожиточный минимум, с помощью которого они могли бы удовлетворять свои первичные, самые необходимые потребности. Ранее серьезных ограничений на взыскание не было, и в каждом отдельном случае все было на усмотрение суда. Теперь правовая коллизия разрешена, и граждане имеют гарантию минимального дохода, что обеспечит их не богатое существование, но хотя бы выживание на тот период, пока они будут расплачиваться с долгами, — отметил собеседник «ВМ».

Коллекторы «за»

В национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) также принятие законопроекта поддержали.

— Все инициативы, связанные с защитой граждан, мы только приветствуем. Таким законом государство заботится о своих гражданах. Более того, коллекторы никогда, по крайней мере те, кто состоит в реестре ФССП и в Ассоциации НАПКА, не забирали у должников последнее. Это просто неправильно. То, что прожиточный минимум, определенный государством, всегда останется — очень важно, — заявил в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» председатель контрольного комитета ассоциации Дмитрий Теплицкий.

Должники «обелятся»

При этом, по мнению Александра Сафонова, изменения в законодательстве не станут какой-либо почвой для махинаций или поводом не платить по долгам.

— Когда люди не хотят платить по долгам, в основном это касается ситуации, связанной с выплатой алиментов, они просто не фиксируют факт занятости, и найти их доходы на неформальном рынке труда крайне сложно. Те меры, о которых позаботились депутаты, будут направлены на предотвращение ситуаций, когда человек прячет свои доходы. Ему жить будет просто не на что, если у него все изымут. Так что сейчас можно говорить скорее об «обелении» действий должников, — резюмировал проректор Финансового университета.

На данный момент законопроект принят, но еще не вступил в силу. В ближайшее время он должен будет пройти чтение в Совете Федерации и в случае положительного решения Верхней палаты парламента его подпишет президент.