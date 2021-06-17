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«Обеление должников»: минимальный доход защитили от взыскания
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

«Обеление должников»: минимальный доход защитили от взыскания

Руслан Давлетшин

Финансы

Госдума перед уходом на каникулы защитила прожиточный минимум граждан, запретив его списание за долги на основании постановления Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Соответствующие изменения вносятся в статью 446 Гражданского процессуального кодекса России и 229-й Федеральный закон «Об исполнительном производстве». «Вечерняя Москва» разобралась в нововведениях.

Без чего не оставят

В действующем законодательстве и сейчас есть вещи, которые нельзя взыскивать в счет погашения просроченных задолженностей. К ним относятся квартиры и земельные участки, являющиеся единственным местом, пригодным для проживания должника, за исключением ситуации, когда они находятся в залоге у банка в рамках ипотеки.

Также человека нельзя лишить предметов домашней обстановки и обихода, вещей индивидуального пользования, включая одежду и обувь. Кроме того, не взыскивается имущество стоимостью менее 10 тысяч рублей, необходимое для профессиональных занятий гражданина, и животные, не используемые в предпринимательских целях, в том числе домашний скот.

Помимо всего этого, человека не лишат топлива, необходимого для приготовления пищи и отопления в холодный период года. А инвалида-должника не оставят без транспортного средства. Государственные награды, призы, почетные знаки тоже под взыскание не попадают.

Невзыскиваемая сумма

Теперь неприкосновенным становится и гарантированный минимальный доход в размере прожиточного минимума, составляющего в 2021 году в среднем по стране 12 702 рубля.

В закон «Об исполнительном производстве» изначально заложен принцип «неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи», отвечающий идеологии социального государства. Однако на практике бывают ситуации, когда гражданин лишается всего.

Сейчас такие ситуации будут сведены к минимуму или исключены вовсе. Таким образом, человек и те, кто находится на его иждивении, не останутся без средств к существованию и при этом будет соблюден баланс интересов кредиторов и должника, говорится в пояснительной записке к законопроекту, принятому депутатами Госдумы. Его можно найти на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Куда обращаться

Для того чтобы сумму в размере прожиточного минимума оставляли на счету, гражданину потребуется обратиться в подразделение ФССП, где ведется производство по его делу, и предоставить реквизиты счета, с которого нельзя будет ни банкам, ни другим финансовым организациям списать эту сумму. Иждивенцы в расчетах также будут учитываться.

Эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой», в целом положительно отнеслись к закону. Проректор Финансового университета при правительстве России по стратегии и работе с органами власти, профессор Александр Сафонов напомнил, что данная инициатива обсуждалась в обществе давно в силу того, что «лишать людей средств к существованию не просто негуманно, а является преступлением».

— В любом случае необходимо оставлять гражданам прожиточный минимум, с помощью которого они могли бы удовлетворять свои первичные, самые необходимые потребности. Ранее серьезных ограничений на взыскание не было, и в каждом отдельном случае все было на усмотрение суда. Теперь правовая коллизия разрешена, и граждане имеют гарантию минимального дохода, что обеспечит их не богатое существование, но хотя бы выживание на тот период, пока они будут расплачиваться с долгами, — отметил собеседник «ВМ».

Коллекторы «за»

В национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) также принятие законопроекта поддержали.

— Все инициативы, связанные с защитой граждан, мы только приветствуем. Таким законом государство заботится о своих гражданах. Более того, коллекторы никогда, по крайней мере те, кто состоит в реестре ФССП и в Ассоциации НАПКА, не забирали у должников последнее. Это просто неправильно. То, что прожиточный минимум, определенный государством, всегда останется — очень важно, — заявил в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» председатель контрольного комитета ассоциации Дмитрий Теплицкий.

Должники «обелятся»

При этом, по мнению Александра Сафонова, изменения в законодательстве не станут какой-либо почвой для махинаций или поводом не платить по долгам.

— Когда люди не хотят платить по долгам, в основном это касается ситуации, связанной с выплатой алиментов, они просто не фиксируют факт занятости, и найти их доходы на неформальном рынке труда крайне сложно. Те меры, о которых позаботились депутаты, будут направлены на предотвращение ситуаций, когда человек прячет свои доходы. Ему жить будет просто не на что, если у него все изымут. Так что сейчас можно говорить скорее об «обелении» действий должников, — резюмировал проректор Финансового университета.

На данный момент законопроект принят, но еще не вступил в силу. В ближайшее время он должен будет пройти чтение в Совете Федерации и в случае положительного решения Верхней палаты парламента его подпишет президент.

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