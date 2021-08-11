«Денег не хватает»: на что россияне берут кредиты и чем это грозит

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Высокая закредитованность россиян может привести к тому, что заемщикам будет нечем отдавать долги, их имущественное положение станет хуже, а в обществе возрастет социальное напряжение. А берут граждане в основном только потребительские кредиты, потому что норма дохода снижена. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

Россияне все больше и больше берут кредитов. Их долги перед банками по состоянию на 1 июля составили 23,969 триллиона рублей. В июне банки выдали россиянам рекордное количество займов наличными — 1,7 миллиона. Эта цифра на 53 процента больше, чем в том же месяце в прошлом году. При этом в 2020 году задолженность россиян по кредитам увеличилась на 13,4 процента и достигла 19,92 триллиона рублей.

По словам эксперта, ситуация с высокой закредитованностью россиян опасна тем, что может привести к росту неплатежей со стороны заемщиков. Ведь большинство граждан живет только на зарплатные доходы.

— Нарушение стабильности выплат может привести к тому, что платить станет нечем. Соответственно, это приведет к ухудшению имущественного положения заемщиков и к социальной напряженности. Банки будут требовать возврата какой-то части денег, а заемщикам возвращать будет нечем. Ничего хорошего в этом нет, — сказал Григорьев.

Также он отметил, что россияне берут деньги в основном не на приобретение недвижимости, вложения в будущее, а на не столь важные вещи: отдых, развлечения, одежду и прочее.

— Большая часть — это потребкредиты. Люди замещают кредитными деньгами то, на что своих денег не хватает. Это нехорошо, это говорит, что норма дохода снижена, — добавил финансист.

Закредитованность граждан США во втором квартале 2021 года приблизилась к 15 триллионам долларов. По словам Григорьева, России до этой цифры еще далеко. Американская кредитная система складывается с 50-х годов прошлого века, а в России эта система значительно моложе. Собеседник «ВМ» выразил надежду, что РФ по такому же пути с закредитованностью никогда не пойдет, и это совсем не нужно.

— И у нас нет такой склонности к заемным средствам, как у американцев. У нас, если есть такая возможность, люди предпочитают обходиться собственными деньгами. Это даже фиксировали на уровне социальных опросов: если люди берут кредит, это значит, либо очень нужно, либо очень хочется. В этом плане психология у нас отличается, но в целом ситуация не очень хорошая, — добавил собеседник «ВМ».

Григорьев отметил, что если бы россиянам вообще не выдавали кредиты, то уровень потребления граждан был бы ниже. При этом он подчеркнул, что представить и обозначить однозначно, как жилось бы гражданам при таких условиях, крайне непросто.

— Кредиты, как правило, достаточно дорогие. Если человек вовремя не платит в льготный период, то ставка обычно достаточно высокая. Вроде бы, с одной стороны, кредит повышает уровень потребления, а с другой, если бы человек его не брал, жил бы примерно так же. Люди, конечно, беря кредиты, решают текущие проблемы, но решают их очень дорогой ценой, — заключил эксперт.

«ВМ» ранее писала, что у россиян появился новый тренд — кредит на отпуск. Средняя сумма займа, который клиенты берут этим летом, составляет 500 тысяч рублей. Причем доля подобных займов в портфеле увеличилась в несколько раз по сравнению с прошлым годом. Также растет доля кредитов на отдых в МФО — микрофинансовых организациях.

Так, по данным опроса сервиса по поиску работы, взять кредит на отпуск готовы 15 процентов россиян старше 18 лет. Из примерно 750 респондентов, которые выразили готовность взять кредит на эти цели, 31 процент указали сумму 50 тысяч рублей, 33 процента — 100 тысяч, 11 процентов — 150 тысяч рублей, 9 процентов — 200 тысяч. О готовности занять у банков сумму до 250 тысяч рублей на реализацию отпускных планов сообщили 6 процентов, больше этой суммы — 10 процентов. Между тем, согласно опросу крупной кредитной компании, брать деньги в банках и МФО на отпуск собираются 43 процента респондентов, не планируют этого делать 26 процентов опрошенных. Остальные сомневаются. В целом же идея кредита на отпуск становится, согласно опросам, с каждым годом все популярнее.