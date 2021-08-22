Цены и запросы растут: сколько стоит собрать ребенка в школу в 2021 году

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Приближается День знаний. В России он традиционно отмечается 1 сентября. Миллионы детей пойдут в школу и начнут учебный год. Однако, прежде чем начать учебный год, сам ребенок и родители к нему готовятся, закупая различные принадлежности. О том, сколько стоит собрать ребенка в школу, как изменились расценки и почему это произошло, — в материале «Вечерней Москвы».

Что, насколько и где подорожало

Как рассказал президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) Андрей Разбродин, цены и запросы школьников растут с каждым годом. Особенно тратятся родители учеников начальных классов, поскольку дети вырастают из вещей ежегодно.

Так, по его словам, школьная форма подорожала к началу августа по сравнению с августом прошлого года на 15–25 процентов. Школьные рюкзаки подорожали как минимум на 10–13 процентов, а канцелярские принадлежности — на 10–12 процентов. И рост цен на большинство из этих товаров продолжается. Если он и замедлится, то не ранее 1–10 сентября, считает эксперт.

— К середине августа 2021 года комплект одежды для учениц начальных классов, состоящий из блузы, брюк, юбки, сарафана, пиджака, жилетки и туфель, обходится в среднем в 12 тысяч рублей. Комплект школьной одежды для мальчиков — в среднем 11 тысяч рублей. С учетом сопутствующих товаров розничную стоимость школьных расходов вполне можно увеличить на 25–30 процентов, — пояснил Андрей Разбродин.

Максимальная стоимость комплексного школьного набора, по данным Союзлегпрома, зафиксирована в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, а также в большинстве областей Центрального федерального округа.

Школьные наборы

Росстат также фиксирует повышение цен на школьные принадлежности. В стандартный школьный набор, согласно методике подсчета ведомства, для всех входят: пять шариковых ручек, пять графитовых карандашей, четыре тетради по 12 листов, альбом для рисования, набор фломастеров, пять учебников и рюкзак. Этот набор в среднем по России обойдется родителям в 4851 рубль 5 копеек. В 2020 году за такой же комплект пришлось бы отдать 4575 рублей 98 копеек.

Одежда у мальчиков и девочек разная. В стандартный набор для мальчиков входят две пары полушерстяных брюк, три верхние сорочки, детский джемпер, две футболки, спортивный костюм, пара летних туфель, пара ботинок с подкладкой, пара детских кроссовок, пять пар носков и гольфов. Для девочек, как и для мальчиков, — такое же количество футболок, джемперов, спортивных костюмов, носков и обуви, а также три пары колготок, две юбки, три блузки и два платья.

И вот тут уже цены разнятся. Дешевле родителям в этом плане обходятся покупки для мальчиков. С учетом канцтоваров средняя стоимость школьного набора для них по России в июле 2021 года составила 19 575,51 рубля, для девочек — 24 123,53 рубля. В 2020 году такой же комплект обходился в 18 807,32 и 23 218,63 рубля соответственно. Для мальчиков цены выросли на 4,1 процента, для девочек — на 3,9 процента.

Где дешевле и дороже собрать ребенка в школу

Самые низкие цены для родителей мальчиков в этом году зафиксированы в Орловской области — 14 931,61 рубля, а для девочек — в Омской (19 361,48 рубля). Дороже всего наборы одежды и канцтоваров для мальчиков и девочек обходились на Дальнем Востоке: для мальчиков — в Чукотском автономном округе (26 795,34 рубля), для девочек — в Камчатском крае (33 536,71 рубля).

В Москве подготовку к школе также нельзя назвать очень дешевой. Стандартный набор одежды и канцтоваров родителям мальчиков в июле 2021 года обходился в 22 445,16 рубля, девочек — 27 401,90 рубля. В Центральном федеральном округе — 20 227,55 и 25 214,36 рубля соответственно.

В 2020 году те же показатели в Москве составляли 21 331,85 для мальчиков и 26 444,91 рубля для девочек. В ЦФО: для мальчиков — 19 592,98 рубля, для девочек — 24 354,16 рубля. Хоть Росстат и не фиксирует существенного повышения цен на школьную форму, даже в его статистике оно заметно.

Как объяснил «ВМ» президент Союзлегпрома Андрей Разбродин, повышение стоимости школьных товаров обусловлено несколькими факторами: удорожанием сырья, полуфабрикатов для всех готовых изделий, а также ростом тарифов на перевозки. Но основная причина — продолжающееся обесценивание российской национальной валюты на мировом рынке.

— А это вынуждает, точнее, изначально стимулирует повышать цены даже без учета баланса спроса и предложения, — заключил представитель отрасли.