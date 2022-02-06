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Выгодный курс при большой сумме: где и когда покупать доллары и евро

Борис Орлов

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Финансы
Выгодный курс при большой сумме: где и когда покупать доллары и евро
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На фоне происходящего с курсами доллара и евро «Вечерняя Москва» узнала о небольших хитростях с иностранными валютами, которые способны принести дивиденды.

Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский рекомендует:

— Сначала оцените курсы валют в разных банках Москвы. Затем советую позвонить на горячую линию финансовой организации и уточнить курс. Дело в том, что информация на сайтах и «в реале» может отличаться. Некоторые банки, привлекая клиентов, заявляют выгодный курс. Но он действует только при большой сумме — обычно от 10 тысяч евро или долларов.

Финансовый консультант Андрей Завадский предупреждает:

— Покупать валюту лучше в будни, потому что в выходные она может быть дороже. Дело в том, что в субботу и воскресенье не ведется торговля на Московской валютной бирже, в то время как в эти дни могут произойти события, которые негативно повлияют на курс рубля. Банки закладывают этот риск в курсы иностранных валют на выходные.

Гендиректор компании по инвестиционным вопросам Наталья Смирнова советует никогда не покупать или не продавать валюту на волне ажиотажа:

— Если все бросились покупать доллары, значит, велика вероятность, они скоро подешевеют.

Андрей Завадский советует никогда не продавать валюту, если она просела:

— Купили доллар за 80, а сейчас он 77, все равно не продавайте! Дело не только в убытке. Вы можете сформировать привычку терять.

Наталья Смирнова также советует покупать доллары на бирже, для чего нужно открыть брокерский счет. Да, у брокеров есть комиссии за конвертацию валют, однако они довольно низкие.

— Логично: ведь банки закупают доллары на бирже, только потом продают их населению с наценкой, — уточняет Андрей Завадский. При этом, как пояснил эксперт, не у всех брокеров покупать валюту удобно. У некоторых, например, минимальный лот — тысяча долларов. Поэтому к выбору брокера стоит подойти тщательно.

— Если вы не хотите покупать через брокера, а желаете по старинке, в банке, то лучше делать это во время работы биржи. Курс будет выгоднее, — уточнил Андрей Завадский.

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