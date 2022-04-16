Россия ходит рублем: операция США по созданию дефолта в России провалилась

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Напугать дефолтом россиян — такую задачу поставил себе Вашингтон, принимая решение заморозить наши валютные запасы. США прямо говорят, что намерены сделать нас банкротами.

В начале апреля были сделаны два сильных хода в жесточайшем финансовом противостоянии двух главных игроков — США и России. В результате ставки в этой глобальной партии были взвинчены до запредельных высот. И это случилось вовсе не потому, что разгорелись разговоры о дефолте России — это когда заемщик не может исполнять свои обязательства. Тут дело вовсе в не том, быть или не быть дефолту — все намного серьезнее. На кону — кардинальное изменение мировой финансовой системы.

Атаковали американцы. Это была продуманная комбинация. Россия готовилась заплатить небольшие, по меркам нашей страны, деньги — меньше полумиллиарда долларов (из всего 2 миллиардов долларов) — держателям еврооблигаций «Россия-22». Полтора миллиарда долгов российским инвесторам в эти облигации погасили досрочно, 31 марта — в рублях в рамках процедуры выкупа у них долговых бумаг.

Оставалось на 4 апреля заплатить еще полмиллиарда, которые надо было отдавать иностранным инвесторам уже в долларах, как по договору. И вот тут американцы сделали свой ход. Было понятно, что остающуюся часть долга наш Минфин планировал перечислить в валюте держателям-нерезидентам. В самый последний момент финансовое ведомство США заблокировало такую возможность, запретив платить с замороженных по случаю очередных санкций счетов.

Через несколько часов официальный представитель Белого дома Джен Псаки так говорила на брифинге: «Они будут вынуждены выбирать между опустошением ос тавшихся долларовых резервов, использованием новой выручки или дефолтом».

Контратака российских денежных властей последовала молниеносно — она явно была заранее подготовлена, что в очередной раз продемонстрировало, что наша финансовая команда одна из лучших в мире.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Российский Минфин отмел первые два варианта — опустошение резервов или траты валютной выручки. Но и о дефолте заявлять не спешит, если что. Это право кредиторов, если они согласны смириться надолго с потерей своих денег, вложенных в российские бумаги. Сделано это было так.

Минфин РФ сообщил в пресс-релизе, что выплаты держателям евробондов были проведены в рублях по курсу Банка России на счет в Национальном расчетном депозитарии. А значит, заявило российское ведомство, «обязательства исполнены в полном объеме». То есть на жесткий ход противника последовал не менее жесткий ответ. Берите рублями или сами себя загоняйте в безденежный угол.

Международные правила, которые, кстати, Россия соблюдает, гласят, что при таком раскладе сторонам дается 30 суток на попытки найти компромисс. Вот за этот период иностранным властям и инвесторам (а вовсе не Минфину России) предстоит решить: считать случившееся дефолтом или нет.

Минфин готов заплатить валютой, и эта валюта у него есть. Мало того, никто в мире не оспаривает собственность России на эти деньги. Но введено ограничение на их использование. Вроде как ограничивали нас, а по факту ввели ограничениее для ни в чем не виноватых инвесторов на получение положенных им выплат. Наша же сторона платит, как считает возможным при таком положении дел. Мы готовы платить, но Вашингтон не дает нам этого сделать. Поэтому все претензии — к дяде Сэму. Мы же, со своей стороны, предлагаем вполне гуманный вариант — берите в рублях.

Теперь мяч у инвесторов. Если допустить, что для них есть что-то более важное, нежели судьба их собственных денег, что они больше думают о политических выгодах крупных стран-игроков, чем о своих прибылях, то можно представить такую фантастическую картину: инвесторы, сжав зубы и скрепя сердце, гордо говорят «нет».

Циничные аналитики, кстати, уже просчитали такой вариант, и, к примеру, рынок инструментов, оценивающих платежеспособность заемщиков, закладывает в котировки 99 процентов вероятности, что дефолт состоится.

Технический. Сам он мизерный, но гипотетически грозит серьезными неприятностями — цепной реакцией дефолтов и по другим суверенным еврооблигациям, общий объем которых составляет примерно 40 миллиардов долларов — уже серьезные деньги. Такое теоретически возможно и называется кросс-дефолтом. В таком случае не исключена возможность, что по требованию кредиторов начнут арестовывать российские активы. При таком развитии событий взоры кредиторов точно обратятся на заблокированные золотовалютные резервы России (порядка 360 миллиардов долларов). Держатели российских евробондов могут подать иски в американские суды и выиграть. Только вот добиться реальных выплат из замороженных активов России будет очень сложно, если вообще возможно, в один голос говорят все авторитетные международные юристы.

Такая морока явно не придется по вкусу вкладчикам в российские обязательства, им бы свои деньги получить и забыть как страшный сон всю эту историю с американо-российскими финансовыми разборками. Потому наш Минфин вовсе не стремится загнать инвесторов в безвыходную ситуацию, наоборот, предлагает им решение возникшей не по нашей вине проблемы.

Искушенные игроки в финансовые шахматы не открывают свои затеи загодя. О развитии событий можно судить на основании уже сделанных ходов, осторожно делая предположения.

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Что мы имеем? Минфин РФ расплатился рублями. Но не сказал, конечно, мол, берите купюры тюками и везите домой фурами. Предполагаем, что обиженные инвесторы смогут, наверное, купить на выделенные им рубли доллары и перевести их из России на свои счета.

В этом месте у заимодавцев возникают вопросы. В том числе, как именно и через кого они смогут вывести деньги из страны? Как отреагируют на такие действия их денежные власти, не станут ли они рассматривать это как пособничество в нарушении каких-то подпунктов в текстах санкций? Сколько времени займет весь процесс? И очень важно: по какому курсу будет обмен?

ВСЕГДА ПЛАТИМ

Россия всегда была (и остается) высоконадежным заемщиком. Известны в нашей истории только два дефолта, один валютный и один рублевый. В 1918 году большевики отказались платить по царским долгам. Это валютный. В 1998 году рухнула пирамида ГКО, которая была, как известно, рублевая. В первом случае, соответственно, был международный дефолт, во втором — внутренний. Других неисполнений обязательств не было, напротив, СССР и в самые тяжелые годы тщательно платил по долгам.

Вряд ли можно сравнивать сегодняшнюю ситуацию с 1998 годом, даже если допустить, что опять дефолт состоится. Тогда страна честно объявила о невозможности исполнения долговых обязательств. Сейчас честно сказала, что платить готова — в рублях. Тогда дефолт объявили, чтобы выпутаться из кризиса, который бушевал по всему миру. Сейчас мы от выплат долгов не отказываемся. После августовского дефолта 1998 года уже к концу осени экономика России пошла в рост, как и замышлялось. Нынешний дефолт, если его навяжут России, ставит под удар развитие на перспективу, если не рассматривать всерьез шапкозакидательских заявлений типа «Нам инвестиции не нужны».

Весь внешний долг России, по мировым меркам, просто крохотный (по данным за I квартал 2021 года) — 31,5 процента к ВВП, или по 3162 доллара на душу населения. Для сравнения, у США аналогичные показатели таковы: 104 процента к ВВП, то есть по 65 937 долларов на душу населения. У Франции — 283,5 процента (по 113 149 долларов на каждого), Германии — 175,9 процента (по 80 464 долларов), Японии — 92,9 процента (37 276 долларов). Тут и дураку понятно, кто ближе к настоящему банкротству.

ПОЧЕМ НЫНЧЕ «ЗЕЛЕНЬ»

Банк России быстро и жестко разобрался с игроками на отечественном валютном рынке. Ввел ограничения на оборот и хождение долларов и евро. Выключил из торгов иностранцев. Дозирует допуски к покупке-продаже валюты. Цель была ясная — нормализовать курс рубля по отношению к доллару и евро. И это удалось. Конечно, это регулируемый курс. Но Центробанк задачу выполнил. Даже перевыполнил. Как говорят аналитики — перестарался. Ведь и без принуждения к росту рубль был обязан набирать силу в условиях, когда приток тех же долларов в страну не упал, а даже вырос из-за роста цен, например, на нефть до такого уровня, что ее выгодно продавать и со скидкой в 30–35 долларов за бочку и с дорогой доставкой судами почти через половину Земли до Индии, Китая и еще куда-то. Административные меры ЦБ этот тренд усилили до неприличия.

В первой декаде апреля стало ясно, что рубль растет слишком резво, кое-кто заговорил даже о риске «голландской болезни», когда увеличение экспортных доходов ведет к укреплению местной валюты и росту инфляции, в итоге снижая эффективность экономики. Все разумные аналитики ждали, что ЦБ примется снимать валютные ограничения, чтобы теперь уже нарастить покупки долларов и затормозить их падение. Так и случилось, и укрепление рубля закончилось. Банк России отменил ранее введенную комиссию (12 процентов) за покупку американской валюты на бирже. Разрешил продавать населению наличные доллары.

Инвесторы, получившие рубли в счет выплаты долларовых долгов, теперь должны гадать, если согласятся на предложение Минфина РФ, по какому курсу им будут продавать деньги. Они увидели мощь ЦБ РФ в регулировании курса и опасаются, как бы эта мощь не обрушилась на них. В общем, инвесторы имеют массу вопросов по расчету. И вот если они начнут задавать их нашему Минфину, то это станет началом переговоров — не про дефолт, а про живые деньги.

Вот почему есть основания полагать, что дефолта и тем более кросс-дефолта не будет — никому это не надо, ни нам, ни кредиторам. Ситуация крайне странная, когда страна, у которой есть деньги, не может их выплачивать по своим обязательствам из-за чисто политических решений. Поэтому многие аналитики уверены, что ждать, а тем более опасаться дефолта в скором будущем не надо. Этой неприятности все попытаются избежать. А даже если и случится дефолт, то Россию уже непонятно чем еще в денежном плане можно наказать — все уже использовали.

Другое дело, что это поставит крест на инвестициях в будущем, но ныне дефолт совсем не страшит.