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В России с 1 сентября изменили порядок оплаты общедомового потребления ресурсов ЖКХ. Теперь эти ресурсы должны отражаться в платежной квитанции отдельной строкой по каждому виду. Кроме того, установлены формулы определения платы за воду и электрическую энергию, потребляемые при эксплуатации общего имущества и многое другое.

Между тем долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) по итогам первого квартала 2022 года составили 804,5 миллиарда рублей. Это новый рекорд: за год они выросли на 7,6 процента, или на 56,6 миллиарда рублей. Среди должников есть те, кто преднамеренно не платит за ЖКХ, а также лица, кто попал в сложную жизненную ситуацию и не может погасить долг. Эксперты рассказали «Вечерней Москве», что делать, если накопился долг по коммунальным платежам.

Cпециалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин объяснил, что в первую очередь необходимо обратиться в управляющую компанию и попросить предоставить рассрочку.

— В том случае, если человек оказался в сложном финансовом положении и у него есть просроченная задолженность по оплате ЖКУ, в первую очередь необходимо обратиться в управляющую организацию. УК может предоставить рассрочку при подаче заявления. Это самый простой и доступный способ для любого человека уйти от проблем с судебным и принудительным взысканием, а также от дополнительной оплаты пени и штрафов, — рассказал эксперт.

Специалист отметил, что у некоторых категорий граждан есть возможность на получение льгот и материальной помощи от государства:

— Второе, чтобы я посоветовал, — это посмотреть, нет ли у человека законных оснований для получения льгот или материальной помощи от государства на оплату ЖКУ. Об этом можно узнать на портале госуслуг. Там можно получить подробную информацию о том, на какую помощь человек может претендовать. А в дальнейшем обратиться в МФЦ и реализовать это право.

Крохин подчеркнул, что не только собственник квартиры может воспользоваться льготами, но и другие прописанные лица.

— Отмечу, что при оплате ЖКУ льготы могут предоставить не только собственнику квартиры, но и членам его семьи, которые с ним проживают. Главное, правильно составить документацию, чтобы реализовать это право, — сказал он.

Собеседник «ВМ» напомнил, что в связи с уменьшением размера заработной платы и сокращениями на работе многие россияне имеют право на целевую безвозмездную субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг:

— Самая распространенная льгота при оплате ЖКХ, на которую могут претендовать многие россияне в связи с изменением ситуации в стране с занятостью и уменьшением зарплат, — это целевая безвозмездная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, Крохин рассказал, какие меры могут применяться к неплательщику коммунальных услуг. По его словам, после двух месяцев просрочки должнику могут ограничить получение коммунальных услуг. Например, отключить свет, горячую воду или канализацию.

Эксперт отметил, что следующая мера воздействия управляющей компанией на должника — это обращение с иском в суд. В этом случае придется заплатить не только сумму долга, но и судебные издержки. Также судебные приставы могут арестовать счета, ограничить выезд за границу, запретить перерегистрацию транспортных средств и изымать ценные вещи из жилого помещения должника.

Юрист Дмитрий Кваша отметил, что управляющая компания будет пытаться урегулировать ситуацию мирным путем, но затем обратится в суд.

— Долги по коммунальным платежам никак не отличаются от других обязательств. Как правило, управляющая компания сначала присылает квитанции, потом требует оплаты долга в претензионном порядке, а в дальнейшем подает в суд. Также у нее есть право и возможность ограничивать должника в подаче энергоресурсов, — заявил эксперт.

Юрист отметил, что должник может списать просроченные платежи за ЖКХ с помощью процедуры банкротства.

— Наше законодательство допускает возможным списать долги по коммунальным услугам через процедуру банкротства. Однако не все управляющие компании хотят списывать эти долги и оставляют долг за гражданином даже после прохождения процедуры. Это незаконно. В таких случаях необходимо жаловаться в прокуратуру и жилищную инспекцию, — рассказал специалист.

Списание долга через процедуру банкротства с одного человека, проживающего в квартире, не освобождает других прописанных лиц от оплаты задолженности, подчеркнул Кваша:

— Кроме того, если в квартире проживает несколько лиц и один из них прошел процедуру банкротства, то долг переходит к другим жильцам.