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Гинеколог рассказала, что увеличивает шансы женщин 40+ на материнство
Фото: depositphotos.com

Гинеколог рассказала, что увеличивает шансы женщин 40+ на материнство

Рафаэль Залян

Здоровье

Продюсер Яна Рудковская вновь стала мамой. У 45-летней женщины родился еще один сын.

По словам акушера-гинеколога высшей категории, гинеколога-эндокринолога и репродуктолога Ларисы Ковалевской, современная медицина позволяет женщинам в таком возрасте иметь абсолютно здоровых детей, без каких-либо патологий:

— Весь период беременности женщина проходит обследования. Любые возможные нарушения можно выявить еще на ранних стадиях. Если удается их устранить, врачи немедленно это делают. Думаю, что у малыша Яны Рудковской нет никаких проблем со здоровьем. Вряд ли бы она проходила обследование в какой-то случайной больнице. Скорее всего, она находилась под опекой хороших специалистов, — сказала Ковалевская.

Медик отметила, что с помощью ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) и ИКСИ (интрацитоплазматической инъекции сперматозоида) у пациенток 40+ увеличиваются шансы на материнство. Однако однозначно рекомендовать всем такой метод врач не берется. Для этого, по ее словам, необходимо пройти полное обследование, получить рекомендации экспертов, оздоровить свой организм и уже потом приступать к планированию беременности.

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беременностьЭКОЯна Рудковская
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