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«Малышу здоровья, удачи»: Батурин высказался о рождении сына у Рудковской
Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

«Малышу здоровья, удачи»: Батурин высказался о рождении сына у Рудковской

Рафаэль Залян

Евгения Звощик

Звезды

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко стали дважды родителями. У звездной семьи родился второй сын. Эту информацию «Вечерней Москве» подтвердил экс-супруг Рудковской бизнесмен Виктор Батурин.

— Да, это правда. Дети — это всегда хорошо. Чем больше, тем лучше. Малышу здоровья, удачи. Как говорит моя мама: «Бог дал ребенка, даст и судьбу», — заявил Батурин.

Он также отметил, что дети являются «клеем семейных отношений, которые укрепляют любовный союз». Собеседник издания добавил, что очень рад пополнению в семье бывшей супруги.

О рождении второго сына Рудковская сообщила на своей странице в Instagram. Малыша назвали Арсением, мальчик родился 25 сентября.

Напомним, Плющенко предложил Рудковской выйти за него замуж после победы Димы Билана на «Евровидении», в выступлении которого принимал участие. В сентябре 2009 года пара зарегистрировала брак. В 2013 году у супругов родился сын Александр, которого родители ласково называют Гном Гномыч.

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