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Названы возможные причины массового отравления школьников в Великих Луках
Фото: pskov.ru / Портал государственных органов Псковской области

Названы возможные причины массового отравления школьников в Великих Луках

Олег Сыров

Здоровье

В понедельник, 5 октября, во время торжественной линейки в школе города Великие Луки потеряли сознание тринадцать школьников. Учащихся госпитализировали. Врач, кандидат медицинских наук, педиатр, основатель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова в беседе с «Вечерней Москвой» предположила, что причиной ЧП могло стать отравление.

— Вряд ли такое количество детей одновременно упали в обморок от духоты. Скорее всего, имеет место что-то действительно серьезное, — заявила доктор.

Эксперт сказала, что причиной может быть интоксикация. Она допустила, что дети могли отравиться во время обеда. Кроме того, по мнению врача, кто-то из детей в качестве опасной шутки мог принести в школу материал, при горении выделяющий ядовитый дым, и поджечь.

Врач отметила, что еще, по одной из версий, причиной потери сознания целой группы детей могли стать наркотики или сильнодействующие препараты, которые кто-то из детей с умыслом или по ошибке принес из дома в класс и угостил товарищей.

На момент публикации новости комитет по здравоохранению Псковской области на звонки журналистов «Вечерней Москвы» не ответил.

Читайте также: СК проверит инцидент с потерявшими сознание школьниками в Великих Луках

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