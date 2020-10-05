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СК проверит инцидент с потерявшими сознание школьниками в Великих Луках
Фото: pskov.ru / Портал государственных органов Псковской области

СК проверит инцидент с потерявшими сознание школьниками в Великих Луках

Евгения Звощик

Происшествия

Следователи организовали доследственную проверку по факту оказания медицинской помощи школьникам после линейки в Великих Луках. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Псковской области.

Уточняется, что СК приступил к выяснению обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будет дана оценка действиям всех должностных лиц, которые отвечают за безопасность учебно-воспитательного процесса, сообщается на официальном сайте СК.

Напомним, 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе № 7 в городе Великие Луки. Учащихся госпитализировали в Великолукскую детскую городскую больницу. Как уточнили в пресс-службе областной администрации, трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

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