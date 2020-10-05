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Грузовик столкнулся с иномаркой на Коровинском шоссе в Москве
Фото: depositphotos.com

Грузовик столкнулся с иномаркой на Коровинском шоссе в Москве

Вероника Кузьминова

Происшествия
Россия, Москва, Коровинское шоссе, 1А Карта всех событий

ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля Hyundai произошло на севере столицы. Об этом сообщили «Вечерней Москве» в ГУ МВД по городу в понедельник, 5 октября.

Инцидент произошел в 10:30 на Коровинском шоссе. Обошлось без пострадавших.

— После непродолжительного затора движение налажено, — рассказали в столичном главке.

В причинах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что иномарка въехала в стену храма в поселке Мещерино в Московской области. В результате водитель погиб, еще трое, включая ребенка, пострадали. Позже стало известно, что за рулем автомобиля был сотрудник полиции.

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