Грузовик столкнулся с иномаркой на Коровинском шоссе в Москве
ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля Hyundai произошло на севере столицы. Об этом сообщили «Вечерней Москве» в ГУ МВД по городу в понедельник, 5 октября.
Инцидент произошел в 10:30 на Коровинском шоссе. Обошлось без пострадавших.
— После непродолжительного затора движение налажено, — рассказали в столичном главке.
В причинах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что иномарка въехала в стену храма в поселке Мещерино в Московской области. В результате водитель погиб, еще трое, включая ребенка, пострадали. Позже стало известно, что за рулем автомобиля был сотрудник полиции.
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