Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Тринадцать школьников в Великих Луках потеряли сознание на торжественной линейке
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Тринадцать школьников в Великих Луках потеряли сознание на торжественной линейке

Евгения Звощик

Происшествия

Тринадцать школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе № 7 в городе Великие Луки. Учащихся госпитализировали в Великолукскую детскую городскую больницу. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Инцидент произошел в понедельник, 5 октября.

— По данным комитета по здравоохранению (Псковской области — прим. «ВМ»), трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести, — указано в официальном Telegram-канале региона.

Уточняется, что плохо стало детям из разных классов, разного возраста. Все ученики сейчас находятся под наблюдением врачей. По факту произошедшего проводится проверка.

Читайте также: Грузовик столкнулся с иномаркой на Коровинском шоссе в Москве

плохое самочувствиеРоссияшкольники
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Кто ж его положит, он же памятник!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему Москва — не Париж, а гораздо лучше

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Подать заявку на субсидии успеют все

Иван Бирюков
Иван Бирюков

Успехи сыщиков — раскрытые дела

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Две стихии Эрнеста Хемингуэя

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Карантин и экономика: три главные проблемы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Все мнения
О проекте