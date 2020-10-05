Тринадцать школьников в Великих Луках потеряли сознание на торжественной линейке

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Тринадцать школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе № 7 в городе Великие Луки. Учащихся госпитализировали в Великолукскую детскую городскую больницу. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Инцидент произошел в понедельник, 5 октября.

— По данным комитета по здравоохранению (Псковской области — прим. «ВМ»), трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести, — указано в официальном Telegram-канале региона.

Уточняется, что плохо стало детям из разных классов, разного возраста. Все ученики сейчас находятся под наблюдением врачей. По факту произошедшего проводится проверка.

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