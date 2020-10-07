Раскрыты плюсы и минусы ношения резиновых перчаток во время распространения коронавируса

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Пандемия коронавируса не отступает. На утро 7 октября в России зафиксировано 11 115 новых случаев заражения, из которых 3229 — в Москве. Однако серьезного усиления заградительных мер пока удается избегать, практически все отрасли экономики продолжают работать. Чтобы так продолжалось и далее, власти настоятельно рекомендуют носить перчатки и маски, а во всех помещениях, на всех станциях столичного метро установлены санитайзеры.

«Вечерняя Москва» узнала, как правильно пользоваться перчатками, в основном резиновыми, и антисептиками.

Из-за чего появляются дерматозы и грибки?

Как рассказала основатель Центра формирования здорового образа жизни, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова, главный плюс перчаток в том, что мы не будем в них часто прикасаться к лицу и глазам. Но и минусов у них тоже достаточно.

— Когда мы очень долго носим перчатки, на коже формируется такая вот теплая бескислородная среда. В ней начинает меняться защитный баланс патогенной, условно патогенной флоры и нормальных бактерий, которые находятся у нас всегда на коже. Возникает так называемый дисбактериоз, и после этого возрастает риск формирования дерматозов, различных аллергических заболеваний, растет грибковая флора. И это все потом сложно лечить. Потому что эта флора очень устойчивая, особенно на фоне стресса, — объяснила специалист.

Логичные меры

По мнению врача-дерматолога Ирины Скорогудаевой, ношение перчаток в целом не очень опасно:

— Вы же их не носите целый день. Резиновые действительно создают неприятное ощущение для кожи, с хлопчатобумажными же вообще никаких проблем нет.

Оба эксперта считают предпринимаемые меры для противодействия коронавирусной инфекции и установку санитайзеров вполне логичными решениями, позволяющими не перегружать систему здравоохранения, тем самым избежав новой самоизоляции. Дело в том, что частицы вируса довольно приличное время могут жить на различных поверхностях, и если вы не защищаетесь, шанс заразиться у вас немаленький. При этом не стоит с использованием перчаток и санитайзеров перебарщивать.

Перчатки надо носить меньше, чем маски

Как отмечает Ирина Добрецова, если есть возможность, лучше хорошо мыть руки с мылом. Желательно использовать то, которое увлажняет кожу. И здесь, опять же, не надо этим заниматься каждые 15 минут.

— Санитайзеры являются хорошим дополнением. Руки когда моются? Когда пришли в помещение, зашли домой, умыли лицо, когда начали принимать пищу и, соответственно, вернулись с какого-то места на работе, — рекомендует эксперт.

Антисептики содержат спирт, они сушат кожу, она начинает раздражаться, на ней появляются трещины, и в них могут попасть другие бактерии, не только коронавирусные. Перчатки в связи с этим надо носить меньше по времени, чем маски. Если лицо можно защищать часа 2–3, то рукам в средствах индивидуальной защиты лучше находиться 40–50 минут.

Бездумно не надо

Дерматолог Ирина Скорогудаева советует, чтобы избежать неприятных последствий для кожи, носить с собой какой-нибудь жирный крем с высокой плотностью.

— Антисептики действительно повреждают отчасти барьерные свойства кожи, потому что они являются растворителями. При частом использовании это в какой-то степени уничтожает и кислотную мантию на поверхности кожи. Плюс ко всему они способны поражать липиды эпидермиса — жировую прослойку, препятствующую испарению воды из кожи. Соответственно, в какой-то степени деструкт есть, может быть легкая сухость кожи. Если носите перчатки, лучше намазать сначала руки жирным кремом. Обработали руки антисептиком, убили микробы и помазали кремом. Лучше с собой носить крем, который позволит немного восстановить и липидную мантию, и липид эпидермиса. Нанесения его хотя бы два раза в день будет достаточно, — рекомендовала Скорогудаева.

Резюмируя, можно сказать, что в целом, конечно, средствами индивидуальной защиты пользоваться необходимо: правильно мыть руки, носить перчатки, маски. Но не делать это бездумно, хотя бы вовремя их менять. Здесь важно не навредить себе больше, чем того требует угроза, не создавать искусственно новые угрозы и постараться минимизировать в своей жизни стрессовое состояние. Ведь сколько бы ни говорили о сложности времен, они всегда одинаковы, проблемы никуда не деваются, радости — тоже. Жизнь продолжается и во время, и после пандемии. Беречь свое здоровье и соблюдать элементарные правила гигиены нужно всегда, независимо от режимов повышенной готовности и прописанных мер профилактики.

Читайте также: «Толчок к худшему исходу»: вирусологи — об ошибках заболевших коронавирусом