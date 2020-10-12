Подышавший в лицо сотруднику ГИБДД преподаватель рассказал подробности случившегося

Сотрудникам полиции, как и всем гражданам, предписано соблюдать меры безопасности / Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве сотрудник ГИБДД остановил водителя и во время досмотра попросил того снять маску и подышать ему в лицо. За рулем авто оказался директор Института лингвистики РГГУ Игорь Исаев. Подробности случившегося преподаватель рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы».

— Это произошло в первой половине дня 12 октября на востоке Москвы. Сотрудник ГИБДД подошел к машине, попросил опустить стекло, снять маску. Поинтересовался, когда в последний раз я пил. Я ответил, что совсем не употребляю алкоголь. Он зачем-то спросил, протираю ли я спиртом руки, затем вернул документы и пожелал счастливого пути, — рассказал Исаев.

Собеседник «ВМ» добавил, что ему не хотелось бы указывать место и время точнее, чтобы этого сотрудника ДПС не наказали. По словам представителя института, полицейский, конечно, поступил неправильно, но он не хотел бы создавать правоохранителю неприятности.

По словам Исаева, история и смешная, и немножко печальная.

— К сожалению, это событие иллюстрирует наше отношение к коронавирусной практике защиты. В массе своей граждане знают, что можно и чего нельзя делать, но нередко все ограничивается формальными действиями, — пожаловался директор.

Игорь Исаев сказал, что в институте строжайше соблюдаются меры защиты от вируса и делается все, что может уберечь подопечных. Он уточнил, что в помещениях учебного заведения, которым Исаев руководит, в доступных местах стоят дозаторы с антисептиком, студенты в обязательном порядке носят маски, а лекции организованы для ограниченного количества слушателей.

В свою очередь сотрудники отделения информационного реагирования ГУ МВД России по городу Москве сообщили редакции «Вечерней Москвы», что в полиции с новостью знакомы и прилагают усилия по выяснению подробностей инцидента, в случае если он действительно имел место. Однако, по словам дежурного, так как конкретного указания о месте и времени события нет, информацию пока не удается подтвердить.

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