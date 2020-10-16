Проблемы вместо пользы. Кому вредят уличные тренировки

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Москву и Подмосковье, как и прогнозировали синоптики, пришло предзимье. Холодный атмосферный фронт принес резкое похолодание. Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал «Вечерней Москве», кому вредно заниматься спортом на улице в холодную погоду.

— Как правило, люди, которым может повредить холод, знают об особенностях своего здоровья. Так, у определенной категории граждан имеется повышенная чувствительность слизистой бронхов к резким перепадам температуры, холодный воздух может вызвать у них кашель, приступы удушья, — сказал эксперт.

Водовозов рассказал и про тех, кто страдает аллергией на холод: низкая температура у таких людей провоцирует выброс гистамина, и у них появляется раздражение на коже — сыпь, подобие ссадин и даже ранки. Медик пояснил, что подобная болезнь — разновидность дерматита. Больным он порекомендовал пользоваться защитными кремами, надевать утепленные перчатки и маски. Водовозов заметил, что такие изделия уже появились в продаже и могут пригодиться всем, кто не любит холод.

Собеседник «Вечерней Москвы» напомнил, что и здоровые люди зимой должны выполнять физические упражнения на улице с умеренными нагрузками, «без фанатизма».

— Не стоит переохлаждаться. Это принесет вместо пользы проблемы, можно простудиться. Помните, что самая опасная штука во время физзарядки зимой — вспотеть во время пробежки, а потом сесть отдохнуть на морозе. Стройте тренировку так, чтобы оканчивать спортивные занятия у своего дома, либо носите сменную одежду и термос, чтобы по окончании занятий оперативно переодеться и согреться горячим питьем, — посоветовал врач.

Терапевт также порекомендовал после процедур на морозном воздухе, вернувшись домой, сразу же принять теплый душ, растереться полотенцем, надеть удобную сухую одежду, выпить чая, а если нет противопоказаний — кофе.

Алексей Водовозов также напомнил, что при температуре воздуха ниже нуля жидкость на улице замерзает, на тротуарах и дорожках в парке появляются пятачки льда, наступив на которые можно поскользнуться и получить травму. Это, по словам доктора, особенно опасно для пожилых людей. Водовозов напомнил тем, кто занимается спортом или выполняет физзарядку на улице, о необходимости быть внимательными и посоветовал надевать хорошую обувь с подошвой, которая не скользит.

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