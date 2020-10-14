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Синоптик сообщил, когда в европейской части России начнется предзимье
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Синоптик сообщил, когда в европейской части России начнется предзимье

Юлия Курганова

Общество

Сезон предзимья начнется в центре европейской части России с четверга, 15 октября. Он принесет аномальное похолодание в данные регионы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— На территории нашей страны начинается сезон предзимья. Прямо с 15 числа в центре европейской России заметные изменения: вместо южных потоков будут западные, а потом северо-западные, а затем и северо-северо-западные, будет резкое понижение температуры. Температурный фон будет около и даже ниже нормы, — рассказал он.

Синоптик отметил, что в течение предзимья возможны периоды потепления, но минимум до конца рабочей недели жителей центра европейской части страны ожидает «суровая осень».

По данным Гидрометцентра, в четверг днем в Москве ожидается плюс 13-15 градусов, в пятницу уже — 7-9 градусов тепла, в субботу — плюс 5-7 градусов, в воскресенье — 1-6 градусов тепла, в понедельник — 2-7 градусов тепла, во вторник — плюс 3-8 градусов. Ночные заморозки начнутся в столице в ночь на субботу, передает ТАСС.

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