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Профессор-вирусолог объяснил, чего ждать от мутации COVID-19
По мнению эксперта, штаммы вируса на территории России не опаснее основного типа заболевания / Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Профессор-вирусолог объяснил, чего ждать от мутации COVID-19

Олег Сыров

Здоровье

Говорить о том, что COVID-19 может передаваться бесконтактно, рано. Такое мнение высказал в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» Анатолий Альштейн, комментируя сообщение главного врача муниципалитета Тронхейм (Норвегия)Туве Ресстад о том, что обнаружена новая мутация коронавируса SARS-CoV-2.

При это врач не стала опровергать, что заразиться коронавирусом в Тронхейме стало легче: для инфицирования люди уже не должны находиться в тесном контакте.

Эксперт предупредил, что научного отчета европейских коллег не видел.

— Сразу скажу, что с работой норвежских вирусологов я не знаком, и что такое «бесконтактное заражение», не знаю. Носителем вируса является человек, он передает инфекцию другому человеку воздушно-капельным путем или контактно, например, через рукопожатие или какую-либо поверхность, — пояснил врач.

Профессор заметил, из сообщения новостных СМИ следует, что европейские вирусологи увидели мутацию, с которой ранее не сталкивались. У вируса изменены нуклеотиды, и ученые не знают, что это означает. Альштейн подчеркнул, что говорить в этом случае о свойствах вируса и тем более о том, что «стало легче заразиться», преждевременно: для серьезных исследований и обоснованных заявлений нужна статистика, а ее нет.

Эксперт сказал, что коронавирус, который распространен в России, также имеет разные мутации. Но весьма маловероятно, по словам ученого, что эти штаммы принесут «дополнительную», особенную опасность. Профессор уведомил, что со временем мутации по законам развития вируса должны снизить его опасность для человека.

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