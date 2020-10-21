Какие препараты из домашней аптечки могут нанести вред, рассказала врач

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Во время эпидемии коронавируса и сезонных заболеваний, важно правильно подготовиться к борьбе с недугами и иметь под рукой необходимые препараты. «Вечерняя Москва» узнала у врача, какие медикаменты пригодятся в домашней аптечке, чтобы при первых симптомах болезни оказать себе помощь, а какие средства могут, напротив, еще сильнее навредить по здоровью.

По словам врача-терапевта Алины Лимаренко, при любой простуде и инфекции под рукой должны быть обязательно жаропонижающие препараты.

— Поскольку любую температуру до 38 градусов нельзя понижать, если у человека не возникает судорог и иных проявлений, то при любых инфекциях самым безопасным препаратом из этой группы является парацетамол. Ибупрофен, анальгин и кеторолак — медикаменты, которые сейчас врачи не рекомендуют использовать при инфекционных заболеваниях и вирусных инфекциях и даже при коронавирусной инфекции, — рассказала она.

Поскольку заболевания не только поднимают температуру и ослабляют организм, но также вызывают стресс, многие начинают употреблять успокаивающие седативные препараты, но этого делать не стоит. Эксперт предупреждает, что такие средства могут быть вредными.

— Хочется предостеречь граждан от употребления успокоительных препаратов без назначения врача, потому что в их составе есть фенобарбитал, который угнетает нервную систему. Более того, подобные средства вызывают привыкание. Лучше заменить их натуральными травами. Хорошо подойдут успокоительные сборы, которые имеют аналогичный механизм воздействия, но не так пагубно влияют на организм, — объяснила эксперт.

Отдельное внимание нужно уделить поливитаминам, которые, как считают многие граждане, повышают иммунитет и могут спасти даже от COVID-19.

— От коронавируса поливитамины не спасут, но вот для общего укрепления организма и профилактики различных вирусных заболеваний, их можно и даже нужно употреблять, — считает Лимаренко.

Что же касается антибиотиков, которые традиционно используют при тяжелых простудных заболеваниях, врач предупредила, что назначать эту группу препаратов может только специалист.

— Антибиотики помогают только при бактериальных заболеваниях, поскольку на вирусы, в частности на коронавирус, они не действуют. Более того, они нарушают состояние кишечной микрофлоры. Мы также подвергаем дополнительной нагрузке печень и почки и, что самое плохое в перспективе, формируем нечувствительность бактерий к антибиотикам, — предостерегла врач.

Еще один вид из самых эффективных препаратов — это иммуномодуляторы, которые обеспечивают противовирусный иммунитет.

— Эта группа препаратов тоже укрепляет наш иммунитет, но их эффективность стопроцентно не доказана, поэтому перед тем, как поместить в свою аптечку такое средство, нужно ознакомиться с мнением медика, — предупредила Лимаренко.

Врач также отметила, что в аптечке обязательно должны находиться те медикаменты, которые используются ежедневно, особенно это касается людей с хроническими заболеваниями. Также из-за авитаминоза и неправильного питания нужно обязательно использовать сорбенты. Должны быть также средства для оказания неотложной медицинской помощи: бинт, йод, вата, антисептические средства.

Все остальные медикаменты необходимо приобретать и использовать только после консультации с врачом.

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