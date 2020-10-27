Почему вакцина от COVID-19 в виде спрея может работать лучше, чем обычная

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Специалисты Научно-исследовательского института (НИИ) гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге разрабатывают новую вакцину от COVID-19 в виде спрея и капель в нос. Чем новый препарат будет отличаться от его аналогов, выяснила «Вечерняя Москва».

По словам доктора медицинских наук, врача-иммунолога Владислава Жемчугова, аэрозольные вакцины — это не новинка, они давно существуют и очень упрощают процесс введения лекарственных препаратов.

— Парентеральный способ вакцинирования, когда препарат вводится с помощью иглы в кровь, может подойти не всем. Преимущество аэрозольных вакцин в том, что они достаточно легко вводятся в организм, а именно — через дыхательные пути. Достаточно впрыснуть вещество или вдохнуть его в легкие,— уточнил эксперт.

По словам собеседника издания, аэрозольный способ считается более естественным, поскольку вирус, как правило, попадает в организм через слизистую:

— Когда препарат внедряют через нос или пероральным путем, он не только создает общий для организма иммунитет, но также укрепляет местный иммунитет. Известно ведь, что вирусы гриппа или COVID-19 попадают через нос, поэтому путь введения препарата имеет огромное значение для эффективности действия вакцины.

Достаточно ли будет одного укола или нужны будут повторные процедуры иммунизации, по словам Жемчугова, вопрос открытый:

— Пока разработчики исследуют этот вопрос, никто сейчас точно на него не ответит. Ведь иногда, чтобы противостоять недугу и защитить организм, недостаточно даже трех этапов вакцинирования, а бывает так, что единоразовое введение препарата дает хороший эффект, и в последующей иммунизации нет никакой необходимости.

По словам иммунолога, аэрозольный метод вакцинирования подойдет тем людям, которые боятся введения препарата подкожным путем с помощью шприца, а также детям.

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