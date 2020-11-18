Вирусолог рассказал, как уменьшить риск заражения коронавирусом дома

Фото: «Вечерняя Москва»

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, вирусолог Александр Чепурнов объяснил «Вечерней Москве», как уменьшить риск заражения COVID-19, находясь дома, и почему необходимо регулярное проветривание помещений.

По его словам, вентиляция — наиболее эффективный способ дезинфекции закрытых пространств, известный с древнейших времен. В качестве примера специалист привел случай из своей практики.

— Когда я изучал противочумную систему, как раз наступило лето. В начале июня пришли специалисты. Перед моим носом (я тогда еще работал с имитаторами чумы) они сняли окна и поставили стационарные сетки вместо них. Оказывается, даже при чуме подобные действия допустимы, — рассказал эксперт.

Однако с вентиляцией сейчас не все так просто. Чепурнов обратил внимание, что наличие современных окон — пластиковых стеклопакетов — порой влечет за собой негативные последствия: усиливается сухость слизистой, что способствует развитию инфекционных патологий. Это «просто бедствие нашего времени», ведь, по его словам, со старыми типами окон — как правило, с деревянными рамами — таких проблем не было.

— Во-первых, в прежних окнах были предусмотрены форточки, и они в любом случае находились открытыми — настежь или частично. А во-вторых, сами по себе оконные рамы были негерметичны, влажность воздуха в домах была повыше, — заметил специалист.

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В текущих условиях проветривание тем более необходимо, подчеркивает Чепурнов. Конечно, нельзя сказать, что только вентиляция сможет спасти вас от коронавирусной инфекции даже в своей квартире. Помимо свежего воздуха, вирусолог рекомендует не забывать о влажной уборке, причем как дома, так и в больницах. Также эксперт советует чаще стирать вещи порошками для спортивной одежды, потому как в них содержатся специальные дезинфицирующие добавки.

Помимо вышеперечисленного, лучше минимизировать скученность людей дома. Однако здесь все индивидуально и в соответствии с возможностями.

— Некоторые по несколько человек живут в небольшой квартире, и это непросто, в том числе психологически. Тем более когда есть маленькие дети, которые ходят в школу или детский сад и оттуда что-то приносят постоянно, — констатировал Чепурнов.

Необходимость таких мер, как вентиляция, при борьбе с коронавирусом высоко оценивают не только в России. Ранее об этом заявили в британском правительстве. По словам чиновников из Туманного Альбиона, хорошо проветренная комната — фактор, снижающий риск заражения COVID-19 на 70 процентов. Тем более когда люди стали больше времени проводить в помещениях. Гражданам рекомендуется регулярно открывать окна настежь на 10–15 минут либо постоянно оставлять их слегка приоткрытыми, что позволит избавиться от частиц инфекции, витающих в воздухе.

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