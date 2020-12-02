Обращать внимание на черные пятна: как выбрать хурму к новогоднему столу

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Хурма — это полезная и вкусная ягода, которая прекрасно дополняет праздничный стол, а также является полезным продуктом, содержащий бета-каротин и йод. Особенно зимой «сердечное яблоко», как еще называют хурму, придает много сил и энергии. Как правильно выбрать эту полезную сладость и как хранить, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

Самые сладкие — с поперечными полосами

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, хурму нужно подбирать исходя со своих индивидуальных предпочтений.

— Известно, что эта ягода бывает мягкой и твердой. Самая сладкая хурма — это королек, она по форме вытянутая, а на ощупь мягкая. Есть также шоколадная хурма, которая не очень сладкая, ее поверхность более твердая. Цвет у этого сорта специфический темный: по оттенку напоминает шоколад. На рынке сегодня имеется также такой вид хурмы, как шарон. У него твердая кожица, насыщенный сладкий привкус и оранжевый оттенок. Вяжущий привкус бывает в основном у неспелых сортов ягоды. Чаще всего он встречается именно у хурмы обыкновенной, — говорит она.

Если вы любитель очень сладкого вида ягоды, так называемой медовой хурмы, то при выборе нужно отдавать предпочтение тем ягодам, на которых много поперечных полосок. Чем их больше, тем хурма слаще. Эти полоски бывают на противоположной от плодоножки стороне.

Диетолог отметила, что недоспелую ягоду, которая как раз имеет вяжущий привкус можно долго хранить в морозилке, где она доспеет и получит приятный сладковатый вкус.

Черные пятна — признак плохого продукта

— Недоспелую хурму можно покупать сейчас, а к Новому году она как раз созреет. Кстати, некоторые отказываются брать с поперечными полосками темными, думая, что это грибок. На самом деле при появлении спор на продукте они имеют не поперечную форму, а пятнистую. Если вы видите на ягоде темные пятнышки — это признак некачественного продукта, лучше отказаться от покупки, — заявил Соломатина.

Эксперт отметила, что даже гнилые и точечные пятнышки на продукте — это уже гниль. Даже если очевидных признаков грибка нет, но есть налет, употреблять ягоды врач не рекомендует, поскольку это приведет к отравлению, выбросу токсинов в организм и усложнит работу печени.

Чем ближе, тем лучше

Хурма достаточно привередливая ягода, поэтому ей нужны особенные условия при перевозке и хранении. Эксперт отметила, что при покупке лучше выбирать те ягоды, которые поставляются в Россию не из дальних стран, а из ближнего зарубежья:

— Это продукт не очень стойкий, поэтому когда его везут из далеко, то чаще всего обрабатывают всякими химикатами, чтобы ягоды не испортились. Я рекомендую покупать те сорта, которые приехали к нам из стран Кавказа, Абхазии и ближнего зарубежья. Чем меньше времени было потрачено на путь, тем лучше продукт и качественнее.

Противопоказания

По словам врача-диетолога, вяжущую хурму, то есть недоспелую, лучше не употреблять людям с кишечными заболеваниями. Также у некоторых людей может быть аллергия на пигмент. Нельзя употреблять ягоды тем, кто страдает аутоиммунным тиреоидитом, то есть хроническим воспалением щитовидной железы. Противопоказан продукт людям с сахарным диабетом и тем, у кого есть лишний вес.

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