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Коронавирусный Новый год: от каких блюд нужно отказаться больным COVID-19
Фото: flickr.com

Коронавирусный Новый год: от каких блюд нужно отказаться больным COVID-19

Камран Гасанов

Здоровье

Этот Новый год для части наших граждан будет необычным. Привыкших 31 декабря и 1 января выпивать и есть тяжелые салаты ждет разочарование. Именно такую пищу врачи не советуют употреблять больным коронавирусом.

Врач-диетолог Елена Соломатина обращает внимание на то, что больным COVID-19 и так не сильно хочется есть при отсутствии обоняния, слабости и температуре. Но если форма болезни легкая, лучше остерегаться пищи, которая перегружает организм.

— При коронавирусе организм испытывает повышенную нагрузку. В этот момент все органы начинают работать с большой нагрузкой. Печень начинает мощно выводить токсины. Нельзя нагружать желудочно-кишечный тракт, почки — организму и так тяжело. Тяжелая еда может стать соломинкой, которая сломала хребет верблюду, — отметила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

К тяжелой пище относятся: жареное мясо, шашлыки, тяжелые салаты, такие как оливье и селедка под шубой. Последние опасны тем, что содержат много ингредиентов и соли. Соль обезвоживает организм. Поэтому икра тоже опасна. Риски представляют и продукты с высоким содержанием сахара, например, газировки, соки и так далее.

— При «короне» измеряют уровень кислорода в крови. Ни в коем случае нельзя ее сгущать, — говорит Соломатина.

Коронавирусный Новый год: от каких блюд нужно отказаться больным COVID-19Фото: youtube.com / Семейная кухня

Напротив, легкие салаты, состоящие из двух–трех ингредиентов, полезны при ковиде. «Зеленые» салаты содержат хлорофилл, соответственно, снабжают кровь кислородом. Из мяса Соломатина рекомендует употреблять птицу, рыбу (неконсервированную), крольчатину, куриную грудку и индейку в отваренном или запеченном состоянии. В идеале — бульон или заливное.

Также подойдут десерты на твороге, взбитые муссы, желе, смузи и кисломолочная продукция. Для разжижения крови можно использовать имбирь, чеснок, томатный сок.

Что касается алкоголя, то Соломатина советует его исключить:

— Алкоголь — провокатор ухудшения состояния. Его нужно исключить, он угнетает организм, сжижает кровь и ведет к интоксикации. Можно разве что один глоток шампанского, но лучше исключить даже это.

Коронавирусный Новый год: от каких блюд нужно отказаться больным COVID-19Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский отмечает, что каждый случай нужно рассматривать индивидуально, но мерилом для всех больных должен быть отказ от злоупотребления.

— Здесь все очень индивидуально. Любой врач в нашей стране при первой возможности предложит исключать алкоголь. Любое злоупотребление чревато. Из пищи нужно убрать все, что создает лишнюю нагрузку для организма, — сказал он.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от алкоголя на 56 дней тем, кто собирается делать вакцину. По мнению экспертов, спиртные напитки могут понизить иммунитет и снизить эффективность вакцины.

Читайте также: «Шок и смерть»: почему алкоголь и вакцинация от коронавируса несовместимы

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