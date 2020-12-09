Коронавирусный Новый год: от каких блюд нужно отказаться больным COVID-19

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Этот Новый год для части наших граждан будет необычным. Привыкших 31 декабря и 1 января выпивать и есть тяжелые салаты ждет разочарование. Именно такую пищу врачи не советуют употреблять больным коронавирусом.

Врач-диетолог Елена Соломатина обращает внимание на то, что больным COVID-19 и так не сильно хочется есть при отсутствии обоняния, слабости и температуре. Но если форма болезни легкая, лучше остерегаться пищи, которая перегружает организм.

— При коронавирусе организм испытывает повышенную нагрузку. В этот момент все органы начинают работать с большой нагрузкой. Печень начинает мощно выводить токсины. Нельзя нагружать желудочно-кишечный тракт, почки — организму и так тяжело. Тяжелая еда может стать соломинкой, которая сломала хребет верблюду, — отметила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

К тяжелой пище относятся: жареное мясо, шашлыки, тяжелые салаты, такие как оливье и селедка под шубой. Последние опасны тем, что содержат много ингредиентов и соли. Соль обезвоживает организм. Поэтому икра тоже опасна. Риски представляют и продукты с высоким содержанием сахара, например, газировки, соки и так далее.

— При «короне» измеряют уровень кислорода в крови. Ни в коем случае нельзя ее сгущать, — говорит Соломатина.

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Напротив, легкие салаты, состоящие из двух–трех ингредиентов, полезны при ковиде. «Зеленые» салаты содержат хлорофилл, соответственно, снабжают кровь кислородом. Из мяса Соломатина рекомендует употреблять птицу, рыбу (неконсервированную), крольчатину, куриную грудку и индейку в отваренном или запеченном состоянии. В идеале — бульон или заливное.

Также подойдут десерты на твороге, взбитые муссы, желе, смузи и кисломолочная продукция. Для разжижения крови можно использовать имбирь, чеснок, томатный сок.

Что касается алкоголя, то Соломатина советует его исключить:

— Алкоголь — провокатор ухудшения состояния. Его нужно исключить, он угнетает организм, сжижает кровь и ведет к интоксикации. Можно разве что один глоток шампанского, но лучше исключить даже это.

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Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский отмечает, что каждый случай нужно рассматривать индивидуально, но мерилом для всех больных должен быть отказ от злоупотребления.

— Здесь все очень индивидуально. Любой врач в нашей стране при первой возможности предложит исключать алкоголь. Любое злоупотребление чревато. Из пищи нужно убрать все, что создает лишнюю нагрузку для организма, — сказал он.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от алкоголя на 56 дней тем, кто собирается делать вакцину. По мнению экспертов, спиртные напитки могут понизить иммунитет и снизить эффективность вакцины.

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