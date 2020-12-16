Теплая защита: как помочь вашему организму

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Считанные дни остались до нового года. Как не заболеть перед праздником? По манию экспертов, главное - профилактика. Что конкретно нужно сделать, чтобы быть здоровым?

Одна из главных декабрьских проблем — неожиданное переохлаждение организма, убеждена терапевт, врач высшей категории Елена Мезенцева.

— Многие москвичи привыкли жить по принципу «из дома в метро», поэтому одеваются легко, — пояснила она. — Главная ошибка — не надеть шапку, пробуя заменить ее капюшоном.

Между тем именно непокрытая голова чаще всего ведет к переохлаждению организма. Эксперт советует: если не хотите шапку носить, наденьте хотя бы наушники или повязку, закрывающую уши.

— Настоятельно обращаю внимание и на обувь. Никаких туфель и кроссовок, даже если вы на автомобиле! — подчеркивает Елена Николаевна. — Пока машина прогревается, вы можете замерзнуть. Плюс при любых авариях или поломках, когда в туфлях нужно выйти на улицу, вы становитесь перед морозом беззащитны. Не менее важный момент — держаться от людей подальше.

— Дело не только в коронавирусе. Грипп и ОРВИ ведь никто не отменял, — рассказывает эксперт. — А сейчас как раз самый сезон. Лично я бы советовала не только соблюдать социальную дистанцию, но и пить поливитамины, чтобы поддержать организм.

Если вдруг заболеете, лучше сразу же начать пить больше жидкости. Горячее питье — одно из лучших средств согреть организм. Ну и, конечно, крайне важен сон. Когда человек спит, он отдыхает и накапливает силы. Если же сон и обильное питье не помогли, не занимайтесь самолечением и обратитесь сразу к врачу.

Основа крепкого здоровья — хорошо работающая иммунная система. Как усилить ее, чтобы помочь активнее бороться с бактериями и вирусами?

— Иммунная система организма — это очень сложный механизм, — рассказывает доктор медицинских наук, вице-президент Российской ассоциации аллергологов и иммунологов Юрий Смолкин. — Чтобы иммунитет был в норме, нужно высыпаться, пить больше жидкости, ходить в сауну, правильно питаться, заниматься спортом и закаливанием. Нужно вести здоровый образ жизни. Доктор также советует проводить побольше времени на улице. Что касается питания, то нужно делать упор на овощи, фрукты, кисломолочные продукты и нежирное мясо.

Как пояснил Юрий Соломонович, есть и специальные средства, которые рекомендуют применять для поддержания иммунной системы. Врачи обычно предлагают интерфероны, об эффективности которых до сих пор ведутся споры.

Есть также препараты, повышающие фагоцитарную активность иммунной системы.

— Фагоциты — это клетки иммунной системы, которые защищают организм путем поглощения вредных чужеродных частиц: бактерий и вирусов, а также мертвых или погибающих клеток. Они важны для борьбы с инфекцией и постинфекционного иммунитета, — рассказывает врач-иммунолог Сергей Яковлев.

По его словам, уже давно появились препараты, которые содержат пептиды, поглощающие патогенные микроорганизмы и уничтожающие их в лейкоцитах, а также усиливающие образование антител, борющихся с инфекцией.

— Правильно подобранные биологически активные добавки способны усилить иммунную систему организма и сделать ее более работоспособной, — отметил Сергей Яковлев.

НА ЗАМЕТКУ

Роспотребнадзор рекомендовал провести новогодние праздники дома или на даче и отказаться от посещения любых мероприятий в закрытых помещениях, в том числе корпоративов.

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