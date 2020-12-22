Вернуть обоняние можно специальными тренировками

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Терапевт-пульмонолог Олег Абакумов рассказал «Вечерней Москве», как восстановиться после перенесенной коронавирусной инфекции.

Выписываясь из больницы, пациенты могут испытывать слабость, потерю обоняния, повышенную температуру — чуть выше 37 градусов. Многие жалуются на вялость. Врач говорит, что еще не встречал ни одного человека, который после ковида чувствовал себя бодрым и энергичным.

— Согласно последним исследованиям, первые 10 дней после выписки самые опасные, — говорит Олег Абакумов. — При отсутствии терапии и реабилитации человек рискует вновь попасть на больничную койку. Поэтому стоит рассмотреть назначение домой антикоагулянтов и метилпреднизолона в таблетках, если сохраняется снижение сатурации (насыщение крови кислородом. — «ВМ»), есть поражение легких и существуют признаки воспаления в крови.

Среди самых частых осложнений, когда тесты уже отрицательные, можно назвать частичную или полную потерю обоняния.

— Для большинства людей это неприятно, но виной всему — повреждение клеток, поддерживающих обонятельные нейроны, а также отек полости носа, — объясняет он.

Потеря обоняния может быть полной. Такое явление называется «аносмия».

— Или даже может проявиться паросмия, когда вместо запаха лимона вы можете почувствовать запах гниющей капусты, а шоколад пахнет бензином, — привел пример терапевт-пульмонолог. — Самое интересное, что извращение обоняния может проявиться не сразу, а спустя пару месяцев после выздоровления. У одной моей пациентки спустя три месяца после болезни появилось постоянное ощущение запаха сигарет, хотя никто в семье не курит.

В среднем обоняние возвращается в течение пары недель, но в некоторых случаях процесс восстановления может затянуться до полугода.

— Оно обязательно вернется, — уверяет Абакумов. — Главное: набраться терпения и не отравиться некачественными продуктами. Будьте максимально внимательными.

На данный момент не существует ни одного доказанного препарата или метода, чтобы на сто процентов вернуть обоняние. Но сидеть и ждать — это не для всех, и врач выделяет пять простых шагов к облегчению ситуации.

— Первое: не допускайте пересыхания слизистых носа, — советует он. — В связи с отопительным сезоном нужно установить увлажнитель воздуха. Второе: регулярно орошайте полость солевыми аптечными растворами. В-третьих, возможно применение местных «топических стероидов», которые не всасываются в кровь, не вызывают привыкания и годятся для длительного приема. Это снимает отек и улучшает доступ к рецепторам. Среди противопоказаний: сухость полости носа и дальнейшее кровотечение из треснувшей слизистой. И ускорить процесс восстановления помогают витамины группы B.

Существуют также тренировки обоняния. Общество отоларингологов советует чередовать запахи, используя эфирные масла: лимон, гвоздика, роза, эвкалипт.

Берем эфирное масло, капаем на ватный диск и делаем короткие вдохи с закрытыми глазами. Во время процесса важно закрыть глаза, сосредоточиться, вспомнить и представить, как пахнет конкретное масло. Нюхаем каждое масло по 20 секунд, с перерывом по десять секунд между пузырьками, утром и вечером — до восстановления обоняния.

— Кашель при коронавирусе бывает разный. Само по себе першение и редкое покашливание нормально, пройдет само, — рассказывает Абакумов. — Часто причиной является банальный фарингит. Другое дело — сухой кашель больше трех недель. Ковид может стать пусковым механизмом скрытой обструкции в легких, по типу бронхиальной астмы.

Также среди остаточных явлений после перенесенной коронавирусной инфекции — небольшая температура.

В пределах 37 градусов она может держаться до месяца, однако уже ее сохранение на протяжении более чем 30 дней — это повод обратить внимание на самочувствие. В этом случае стоит сдать общий анализ крови и выявить так называемый «показатель С-реактивного белка».

— Победить негатив, оставшийся после заболевания коронавирусной инфекцией, помогут полноценный сон, минимум никотина, кофеина и алкоголя. Можно порекомендовать курс массажа. А еще решайте головоломки, кроссворды и играйте со словами для тренировки памяти, — резюмирует Абакумов.

СПРАВКА

Коронавирус иногда поражает не только легкие, но и другие органы. Добавляют проблем и сильные препараты, в том числе жаропонижающие. Побочные эффекты могут быть со стороны желудка и кишечника. Врачи считают, что после перенесенной инфекции стоит проверить работу печени — сдать биохимический анализ крови, а при необходимости пройти ультразвуковое обследование.

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