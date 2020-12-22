Мурашко: Более 930 тысяч пациентов с коронавирусом в России лечатся амбулаторно

Фото: Пресс-служба Госдумы

Порядка 80 процентов больных коронавирусом, что составляет 935 тысяч человек, лечатся амбулаторно. Об этом во вторник, 22 декабря, заявил в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве Российской Федерации по борьбе с коронавирусом.

— На сегодняшний день на амбулаторном этапе находятся на лечении 935 тысяч пациентов, — отметил он.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, напряженная ситуация с коронавирусной инфекцией наблюдается в Крыму, Владимирской и Астраханской областях, а также на Чукотке.

Ранее Попова заявила, что российская вакцина останется эффективной при мутации коронавируса.

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