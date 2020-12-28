«Все индивидуально»: иммунолог рассказала, как проходит COVID-19 у пожилых курильщиков

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Степень поражения легких, постоянное курение и пожилой возраст еще не говорят о необходимости госпитализации человека, у которого обнаружен коронавирус, а также о том, что он обязательно умрет. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт, аллерголог и иммунолог Ирина Ярцева.

По словам специалиста, занимающегося лечением пациентов с COVID-19, вирусная инфекция в принципе проходит у каждого человека по-своему. И здесь важно оценивать симптоматику, а не вредные привычки.

— То, что человек курит, еще не говорит о том, что у него есть выраженное поражение легких. Есть люди, которые немного курят, у них будет поражение легких. Если человек с одышкой вваливается в болезнь, риски большие. Но если человек активный, энергичный, продолжает работать, то даже при большом стаже курения нельзя сказать, что течение COVID-19 у него окажется тяжелым, — объяснила медик.

Правда, если пожилой человек оказался на аппарате искусственной вентиляции легких, то это уже серьезный сигнал. Скорее всего, по словам Ярцевой, он долго болел дома и несвоевременно обратился к врачу.

— ИВЛ — сам по себе фактор тяжелый, независимо от возраста. Есть молодые люди, которые с ИВЛ так и не ушли. А есть пожилые, которые перенесли COVID и чувствуют себя прекрасно. С ИВЛ тяжело снимать, тем более с обширным поражением. Но есть случаи, когда и со 100-процентным поражением легких вылечивались, — добавила специалист.

С ее точки зрения, любой прогноз по поводу течения COVID-19 можно строить, только отталкиваясь от индивидуальных особенностей организма в любом возрасте. Показатель поражения легких при этом не является абсолютным индикатором для госпитализации.

— Показанием к госпитализации всегда является развивающаяся, нарастающая одышка, дыхательная недостаточность. У кого-то это происходит, у кого-то нет. Есть люди с 50-процентным поражением легких, у них нормальная сатурация. Они чувствуют себя прекрасно, сидят дома и никуда не уезжают. А есть люди, которым при 25 процентах поражения тяжело дышать, у них скованность в грудной клетке, одышка, пограничная или снижающаяся сатурация. И если болезнь проходит именно так, то неважно, что показывает компьютерная томография, такого человека важно госпитализировать и наблюдать в стационаре, — пояснила врач.

Точно, по ее словам, негативному течению болезни способствует лишний вес, а не возраст или курение. Но и при ожирении несколько недель правильной терапии положительно влияют на организм, и человек может выздороветь.

Ирина Ярцева отметила, что пока нельзя повлиять на поражение вирусом. Его действие еще до конца не изучено.

— У нас нет точки приложения, куда надо давить, чтобы действие именно этого вируса кончилось. А если COVID-19 запустил какие-то процессы, они будут независимо от наших действий происходить. Он залез внутрь, поразил организм, и человек начинает страдать. Возможно только способствовать облегчению сопутствующих состояний, — резюмировала собеседник «ВМ».

Ранее с коронавирусной инфекцией была госпитализирована народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. Сообщалось, что у нее обширное поражение легких, причем некоторые СМИ называли цифры вплоть до 80 процентов. Более того, сообщалось, что актриса находится на аппарате ИВЛ. Однако чуть позже информация была частично опровергнута.

По данным врачей, состояние актрисы стабильно тяжелое, но соответствует возрасту, ей 86 лет. Она находится в обычной палате в одной из петербургских больниц с поражением менее 50 процентов легких. К аппарату ИВЛ ее не подключали, но она находится на кислородной поддержке.

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