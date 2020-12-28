Врачи назвали тяжелым состояние госпитализированной с COVID-19 Алисы Фрейндлих

Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Актриса Алиса Фрейндлих, которая была госпитализирована с коронавирусом в больницу Санкт-Петербурга, находится на кислородной поддержке, но не на ИВЛ, ее состояние тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения врачей в понедельник, 28 декабря.

Медики сообщили, что состояние актрисы стабильно тяжелое.

До того как Алису Фрейндлих госпитализировали, она неделю лечилась дома, сообщили в клиническом центре ФМБА.

— До того как Алису Фрейндлих госпитализировали к нам по скорой, она неделю лежала дома с очень небольшим поражением легких. Сейчас поражение большое, она находится в отделении интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением, — сказали в центре.

Ранее СМИ сообщили, что Алису Фрейндлих госпитализировали в реанимацию с коронавирусом. Эту информацию подтвердили в пресс-службе комитета по культуре Санкт-Петербурга.

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