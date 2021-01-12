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Ночь продержаться: как восстановить режим сна после праздников
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Ночь продержаться: как восстановить режим сна после праздников

Евгений Федоров

Депутат Госдумы
Здоровье

За новогодние праздники у многих сбился распорядок дня. И войти в привычный график не так просто, как кажется. «Вечерка» вместе с экспертами разбиралась, как снова приучить себя ложиться спать пораньше и без труда вставать по утрам.

Быстро восстановить режим сна позволит недосып в первые рабочие дни. Об этом заявил доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Михаил Полуэктов.

— Можно и помучиться одну ночь перед работой — то есть поспать поменьше. Но уже на следующий вечер вы сможете войти в нормальный график, вас будет тянуть лечь спать в раннее вечернее время, — пояснил сомнолог.

По его мнению, организм быстро восстанавливает режим даже в результате недосыпа одной ночью. А наверстать недостающие часы можно будет в выходные.

Однако президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук Роман Бузунов считает, что не все так просто.

— Чтобы вернуться к обычному режиму сна и бодрствования нужно несколько дней. Причем период адаптации вполне может продлиться и до конца рабочей недели, — рассказывает «Вечерке» Роман Вячеславович. — Дело в том, что за новогодние праздники привычные биологические ритмы обычно смещаются на пять часов. Для адаптации обратно к нормальному графику нужно в среднем час в сутки. Получается, что в норму человек придет примерно через пять дней, а это полная рабочая неделя.

Сейчас многие работают удаленно, и у некоторых может возникнуть соблазн вздремнуть днем. Делать этого, по словам доктора, нельзя ни в коем случае.

— Нужно налаживать привычный режим. А если у вас проблемы с ранним засыпанием, можно в течение трех-четырех дней принимать препараты, содержащие мелатонин, который еще называют «гормоном сна». Они помогут нормализовать сон, — рассказал Роман Бузунов.

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