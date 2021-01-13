Жуй корень

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Укреплять иммунитет в холодное время года можно не только витаминами и таблетками, но и с помощью трав. Накануне Дня целителя (14 января) «Вечерка» узнала у завкафедрой фитотерапии РУДН Елены Корсун о применении траволечения в современной медицине.

— Российские ученые, изучавшие свойства растений, внесли большой вклад в мировую медицину. Например, в 1928 году советский биолог Борис Токин открыл фитонциды — биологически активные вещества, убивающие бактерии. Однако к концу XX века в академической среде укрепилось скептическое отношение к народной медицине. Фармакология широко шагала вперед, создавались все новые препараты, способные спасать людей от опасных заболеваний, росла уверенность, что скоро мы победим многие болезни.

Однако сегодня стало понятно, что панацею, которая бы учитывала все индивидуальные особенности каждого человека — создадут нескоро. И мировая официальная медицина все чаще обращается к многовековому опыту траволечения. Зачастую, увлекаясь народной медициной других стран, например Китая, мы забываем, что в России есть своя богатейшая традиция фитотерапии, есть авторитетные научные школы фитофармакологии. Сами истоки русской фитотерапии теряются в глубине веков. Например, в «Изборнике Святослава» ХI века рассказывается о свойствах многочисленных лекарственных растений. Наши предки с древних времен делали лечебные травяные сборы. Использовали и свежие растения — лен, капусту, горчицу, хрен, подорожник, шиповник.

Настоящим кладезем целебной силы была признана береза. Березовый сок пили и делали из него компрессы, лечили чесотку. Настои сосновых и еловых почек применяли при грудных болезнях, из хвои готовили лечебные ванны. Способов траволечения существовало великое множество, многие из них эффективны по сей день.

Профилактика коронавируса

Травы становятся отличным подспорьем в профилактике ковида. Укрепить дыхательную систему помогут побеги багульника, корни алтея, дягиля, имбиря, солодки, девясила, аира, листья мать-и-мачехи, трава душицы, зверобоя, медуницы, листья подорожника, трава хвоща, лист березы, малины, ивы, шалфея, плоды аниса, укропа, фенхеля, ягоды можжевельника. Все, что удалось раздобыть из этого списка, смешиваем в равных частях. 2 ст л. смеси на пол-литра кипятка, настаиваем полчаса, процеживаем, пьем каждые два часа.

Общие правила

У каждого фитотерапевта есть свой рецепт заваривания трав, считает Елена Корсун. Одни настаивают лечебную заварку 15 минут, кто-то отмачивает сырье в холодной воде, кто-то нагревает на водяной бане. При комнатной температуре фиточай «живет» 8–10 часов. В холодильнике срок хранения увеличивается до двух суток.

Ароматерапия от зимних холодов

Очень полезны для дыхательной системы сеансы ароматерапии с маслами кедра, сосны, лимона, чабреца, эвкалипта. А аромалампа «заряженная» маслами лаванды, апельсина, иланг-иланга, улучшит настроение и укрепит иммунитет.

Хвоя против бронхита

Травы полезны после курса антибиотиков. Ведь таблетки убивают бактерии, а на их месте, на бронхиальном дереве, поселяются грибки, говорит Елена Корсун. И кашель продолжается. И опять прописывают антибиотики. Но полезнее хвойный экстракт: по половине чайной ложки 4–6 раз в день для улучшения состояния бронхов.

Смесь от пневмонии

Пульмонолог Юлия Коршикова давала пациентам с воспалением легких такую питательную смесь: 15 мл сока алоэ из толстого нижнего листа, 100 г сливочного масла, 100 г сала или кунжутного масла, 50 г меда и 50 г какао. Принимали средство по столовой ложке два раза в день. Даже самые тяжелые пациенты через несколько дней вставали на ноги.

Чувствительная красота

В морозы чувствительная кожа краснеет, шелушится. Поможет маска из авокадо с шалфеем, имеющим противовоспалительный эффект. 2 ст. ложки сухого шалфея на стакан воды, кипятим 5 минут, процеживаем. 15 г отвара перемешиваем с 20 г авокадо, добавляем желток. Наносим на лицо, через 40 минут смываем теплой водой. Сухой коже поможет крапива! 2 ст. ложки сушеных листьев и немного воды, чтобы получилась кашица. Греем на водяной бане. Наносим маску строго на 10 минут. Иначе возможны ожоги.

Лучше чая

Чем заменить не очень полезные чай и кофе, которые мы поглощаем литрами в течение рабочего дня? Эксперт советует соединить душицу, зверобой, мяту, мелиссу или таволгу, кипрей, лист смородины, лист малины и лист земляники. Такой напиток и успокоит, и взбодрит, и освободит от тяжелых мыслей.

Сбор Трескунова

Ковид не ковид, а ОРВИ мы все болеем. При первых симптомах не психуем, а принимаем несколько капель настойки эхинацеи или прополиса, советует Елена Корсун. Можно применить и такой рецепт: смешиваем 3 части иван-чая, 1 часть лепестков календулы, 3 части цветков липы сердцевидной, 1 часть цветков ромашки аптечной. 1 ст. ложку этой смеси помещаем в эмалированную миску, заливаем 2 стаканами кипятка, плотно закрываем крышкой и греем на водяной бане 30 мин. Затем охлаждаем, процеживаем и добавляем кипяченой воды до получения 2 стаканов настоя. Пьем по четверти стакана каждый час первые два дня. Это называется «Сбор Трескунова» — по имени академика Карпа Трескунова, патриарха российской фитотерапии, который дожил, кстати, до 98 лет.

Женский салат

Кто не баловался травками при гормональных «женских» сбоях? Также они незаменимы при легком течении менопаузы. Сбор, в котором в равных пропорциях соединились ламинария, отруби, проросшая пшеница, плоды расторопши и семена льна, называется «Женский салат» и принимается на ужин: столовой ложкой смеси можно посыпать, например, макароны с котлетой. Лечиться можно долго, пока не надоест.

Латаем нервы

Берем по пол чайной ложки шалфея, липы (улучшает работу мозга), валерианы, щепотку травы зверобоя и щепотку имбиря. Имбирь омолаживает нервную систему. На две столовые ложки — пол-литра кипятка, пьем по полстакана в день.

Крепкое сердечко

Для укрепления сердечно-сосудистой системы фитотерапевты советуют такой сбор. Берем по две части донника и мелиссы, плоды боярышника, траву пустырника, соплодия хмеля, корневища и корни девясила, плоды обычной рябины и черноплодки, траву золототысячника, листья земляники, траву полыни, столбики кукурузы, плоды тмина — по одной части и 1/2 части мяты перечной. Все смешиваем и измельчаем. 2 ст. ложки полученной смеси завариваем полулитром кипятка и принимаем по полстаканчика два раза в день.

Шиповник заменит шипучку

Шиповник — мультизадачный солдат на фронте борьбы за здоровье и долголетие. В нем полно витамина С, что многих спасло от цинги в годы войны. Кроме того, его плоды богаты витаминами P и K, каротиноидами и еще кучей полезных веществ. Шиповник оказывает общеукрепляющее действие, бодрит иммунитет, ускоряет восстановление тканей, лечит сосуды, улучшает обмен веществ. Плюс — обладает желчегонным действием. Если у вас аллергия — не беда. Листья смородины и малины — такие же лекари-универсалы.

Пряности вместо биодобавок

Французский диетолог Виржини Парэ предлагает нам всем вместо витаминов — семечки! Поедая зерна растений, можно обойтись вовсе без витаминов в таблетках и прочей синтетики. Семена фенхеля жевали еще древние египтяне, чтобы убрать запах изо рта. Фенхель улучшает пищеварение и «поставляет» щелочь нашему организму, в котором кислоты всегда чуть-чуть больше. Также суперполезны семена мака, тыквы, горчицы, льна, кунжута, бадьяна, черного тмина.

ДРЕВНИЙ ПРЕПАРАТ

Ацетилсалициловая кислота известна человечеству более трех тысяч лет. Салицилаты добывали из ивовой коры и применяли как болеутоляющее и жаропонижающее. Гиппократ писал об использовании коры в виде отвара при лихорадке и родовых муках.

В начале XIX века из нее научились выделять экстракт, который назвали салицином. В 1853 году была синтезирована и ацетилсалициловая кислота. А в 1897 году химики Феликс Хоффман и Артур Айхенгрюн так усовершенствовали процесс синтеза, что аспирина стали производить много — для всех.

ОТВАР ДЛЯ МИЛЛИОНЕРА

Один из самых ценных даров природы называется ятрышник пятнистый, в народе «кукушкины слезки». Растет везде, кроме Крайнего Севера. Клубни растения содержат слизь, очень полезную при лечении болезней пищеварительной системы — вплоть до язвы.

В официальной медицине есть препараты, изготовленные на основе ятрышника. Ятрышник — дорогой продукт: цена колеблется от 1500 до 3000 рублей за килограмм. Сопоставимо (около 2,5 тысячи рублей за кило) стоит лапчатка белая, чьи свойства признаны эффективными в лечении щитовидной железы. Для сравнения: другие растения, например, береза бородавчатая и василек синий продаются всего по 400 и 800 рублей соответственно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Кашубина, врач,популяризатор наук:

— Невозможно придумать такую ситуацию в современном мире, чтобы у человека не было возможности купить лекарство, аналогичное какой-то травке. Для всего — от головной боли до бронхита — существуют таблетки.

А идея о том, что «химия» вредна, а травы полезны из-за своей «близости» к природе, — это миф. К любым таблеткам прилагается подробная инструкция с дозировкой, а в отношении лекарственных трав таких инструкций нет, так как определить концентрацию активных веществ в растениях очень трудно. Значит, риск навредить здоровью гораздо выше.

Более того, большой вопрос вызывает врач, который назначает пациенту траву вместо таблеток по какому-то серьезному поводу, аргументируя это тем, что, мол, так «помягче». Это значит, что врач либо «плавает» в теме современных фармпрепаратов, либо не считает нужным назначать вам лечение. В любом случае я бы расспросила его подробно, почему он так поступает.

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