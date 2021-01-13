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Врач перечислил лекарства, которые противопоказаны при коронавирусе
Фото: pexels.com

Врач перечислил лекарства, которые противопоказаны при коронавирусе

Анастасия Колоскова

Здоровье

Американский доктор медицинских наук Джошуа Шаффцин перечислил препараты, которые противопоказано применять во время лечения COVID-19.

Среди них лекарства против диареи, в состав которых входит лоперамид. Они замедляют работу кишечника, в результате чего организм хуже очищается от бактерий и воспаления. Медик посоветовал пить воду и не мешать естественному процессу организма.

По словам ученого, стоит также воздержаться от использования ингаляторов, в случае если у пациента нет астмы, так как они скорее навредят, нежели принесут пользу.

Помимо этого, врач предупредил об опасности приема фенилэфрина, который входит в состав многих назальных спреев, при заболеваниях сердца, сообщает РИА Новости.

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