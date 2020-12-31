Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Новый препарат для лечения коронавируса не будут продавать в аптеках России
Фото: youtube.com /RT Россия

Новый препарат для лечения коронавируса не будут продавать в аптеках России

Виктория Родимкина

Здоровье

Препарат для лечения коронавируса на основе антител не будут продавать в российских аптеках. Об этом сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в четверг, 31 декабря.

По его словам, это лекарство создается для применения только в стационарах.

— Он не аптечного применения, он внутривенный, в стационарах исключительно для людей, которые уже больны коронавирусом в средней и тяжелой стадиях, — сказал Александр Гинцбург.

Он отметил, что эти антитела должны вводиться исключительно в кровоток, передает РИА Новости.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что центр имени Гамалеи работает над созданием препарата от коронавируса на основе антител. По словам главы центра, примерно через год лекарство будет зарегистрировано. Испытания на людях планируется проводить уже осенью.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Глава Роспотребнадзора рассказала, от чего будет зависеть ситуация с COVID-19

лекарствоантителакоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На любого слона найдется «Булава»

Артем Чубар
Артем Чубар

Мат, мать его, неистребим

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

В Европе красиво, но в России сытнее

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему увлекаться гороскопами вредно

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Все мнения
О проекте