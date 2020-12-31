Новый препарат для лечения коронавируса не будут продавать в аптеках России

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Препарат для лечения коронавируса на основе антител не будут продавать в российских аптеках. Об этом сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в четверг, 31 декабря.

По его словам, это лекарство создается для применения только в стационарах.

— Он не аптечного применения, он внутривенный, в стационарах исключительно для людей, которые уже больны коронавирусом в средней и тяжелой стадиях, — сказал Александр Гинцбург.

Он отметил, что эти антитела должны вводиться исключительно в кровоток, передает РИА Новости.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что центр имени Гамалеи работает над созданием препарата от коронавируса на основе антител. По словам главы центра, примерно через год лекарство будет зарегистрировано. Испытания на людях планируется проводить уже осенью.

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