«Поражение сосудов»: как вернуть обоняние после коронавируса

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Как показала практика, коронавирус у всех пациентов проходит по-разному. Хотя есть общие симптомы. Наиболее известный и распространенный — потеря обоняния. Любопытно, что у ряда больных оно не возвращается даже после выздоровления от COVID-19. Почему это происходит и можно ли ускорить возвращение обоняния, «Вечерняя Москва» спросила у отоларинголога, отоневролога Ольги Мальченко.

Причины долгой потери обоняния

Одной из причин длительной потери обоняния после перенесенного коронавируса является поражение сосудов носа. Вторая причина — ринит.

— Помимо того, что долго нет ощущения запахов, многие жалуются на то, что долго восстанавливается дыхание. На фоне ринита развивается отек, то есть происходит ограничение доступа воздуха к обонятельным рецепторам, что провоцирует снижение обоняния, — сказала Мальченко.

Как вернуть обоняние

Для ускоренного возвращения обоняния есть как минимум два метода повышения сосудистого тонуса. Первый: физиотерапевтические процедуры, которые устраняют отек и улучшают кровоснабжение полости носа, что восстанавливает нервы. Второй метод: лечение с помощью препаратов.

— Есть общие препараты для укрепления сосудистой стенки. Не только сосудов носа, но и любых сосудов. Лекарства такого плана, как детралекс. Можно еще пить витамины, аскорутин для укрепления сосудистой стенки. А если в носу имеется отек слизистой оболочки, то уже назначаются местные препараты, чтобы устранить этот отек, — подчеркнула отоларинголог.

Тренировать запахи?

Некоторые врачи рекомендуют представлять запахи, вспоминать их, когда что-то нюхаешь. Или же использовать резкие запахи. Мальченко допускает такой способ, но еще не видела его подтверждения на практике.

— Теория о раздражающих факторах существует, но на практике я не видела, чтобы она работала. При нарушении обонятельных нервов в неврологии есть тренировка сильными раздражающими запахами. Но я не встречала пациентов, которым такой метод помог, — пояснила врач.

Ранее о других способах восстановления обоняния после COVID-19 «Вечерней Москве» рассказала заведующая отделом биомедицинских технологий ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России Ильмира Гильмутдинова.

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