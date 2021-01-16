С видом на Кремль: москвичам станет проще сделать прививку от коронавируса

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Вакцинация от коронавируса в столице набирает обороты. С 19 января сделать прививку смогут новые категории работающих москвичей — индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые граждане. Кроме того, с 20 января в городе откроются шесть выездных пунктов вакцинации. Рассказываем, где и как можно получить надежную защиту от COVID-19.

Кто может привиться?

Уже практически все. Список лиц, которые могут записаться на вакцинацию, постоянно расширяется по мере поступления доз препарата в столичные медучреждения. На данный момент получить прививку могут люди, работающие в следующих сферах и организациях: научные исследования, соцобслуживание, туризм, образование, торговля и услуги, энергетика, госуслуги, общественное питание, охрана правопорядка, религиозные организации, строительство, органы власти, информационные технологии, управление недвижимостью, медицина, культура, промышленность, транспорт, СМИ, ЖКХ, спорт, НКО, банковские и финансовые услуги, волонтеры и студенты.

С недавнего времени до вакцинации допущены люди из главных групп риска: старше 60, а также страдающие хроническими заболеваниями, предполагающими соблюдение домашнего режима.

Кому нельзя?

На самом деле, не такой большой группе людей — противопоказания для многих уже снимаются по мере прохождения вакциной дополнительных испытаний. Прививку не могут сделать лица с хроническими заболеваниями в стадии обострения, больные ОРВИ или переболевшие менее двух недель назад, беременные и кормящие грудью, несовершеннолетние, участники клинического исследования вакцины, те, кто сделал любую другую прививку в последние 30 дней.

Как записаться?

Как хотите. Можно по телефону, можно онлайн через одно из множества городских приложений и сайтов, например, ЕМИАС или mos.ru. Если даже такой способ вам неудобен, можно просто прийти в один из выездных пунктов — там вакцинация будет проходить в порядке живой очереди с 10:00 до 21:00. Запись на введение второго компонента препарата осуществит врач уже на месте.

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Где привиться?

Где подсказывает сердце. Очевидный вариант — в ближайшей поликлинике по предварительной записи. Вариант поинтереснее — в одном из выездных центров вакцинации. Можно даже с видом на Кремль. Заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила об открытии с 20 января пунктов во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО, ГУМе, «Геликон-опере», фуд-молле «Депо» и еще нескольких торговых центрах. Также получить инъекцию препарата можно будет в торговых центрах «Океания», «Город», «Саларис», К-153, Columbus и «Калейдоскоп».

Как все будет проходить?

Безболезненно, но не очень быстро. На вакцинацию советуют выделить около часа свободного времени: 10 минут уйдет на осмотр врача, 15 — на подготовку препарата: вакцину размораживают прямо перед процедурой. Еще 30 минут вас попросят посидеть, чтобы врач смог проконтролировать ваше состояние после инъекции. Затем вы получите сертификат о пройденной вакцинации и антителах через несколько дней.

Кстати, приносить справку с места работы больше не нужно. Анастасия Ракова сообщила, что теперь достаточно будет устно сообщить медикам место своей работы. Если боитесь уколов, на прививку можно и даже нужно приходить целой семьей или с друзьями. Вакцину размораживают по пять доз, и если прийти компанией, то медикам будет проще распределить препарат.

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