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Москва включила самозанятых граждан и ИП в списки на бесплатную вакцинацию
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Москва включила самозанятых граждан и ИП в списки на бесплатную вакцинацию

Юлия Ямпольская

Город

Со вторника, 19 января, прививку от коронавируса могут сделать новые категории работающих жителей столицы. Об этом в субботу, 16 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, вакцинация теперь доступна для индивидуальных предпринимателей, их работников, а также самозанятых граждан.

Глава города напомнил, что пункты вакцинации в столице работают каждый день, без выходных. Запись открыта на портале mos.ru и по другим каналам.

Ранее стало известно, что шесть выездных пунктов вакцинации от коронавируса откроют в столице с 20 января. Жители Москвы могут пройти вакцинацию семьями, коллегами или друзьями в связи с тем, что препарат заморожен до пяти доз.

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