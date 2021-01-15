Анастасия Ракова: Справка с работы для вакцинации в столице больше не понадобится

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Для прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции в столице больше не нужна справка с места работы. Об этом в пятницу, 15 января, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, теперь достаточно назвать отрасль, в которой человек работает, чтобы сделать прививку, передает РИА Новости.

Ранее заммэра сообщила, что шесть выездных пунктов вакцинации от коронавируса откроют в столице с 20 января. Жители столицы могут пройти вакцинацию семьями, с коллегами или друзьями в связи с тем, что препарат заморожен до пяти доз.

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