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Анастасия Ракова: Справка с работы для вакцинации в столице больше не понадобится
Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Анастасия Ракова: Справка с работы для вакцинации в столице больше не понадобится

Юлия Ямпольская

Город

Для прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции в столице больше не нужна справка с места работы. Об этом в пятницу, 15 января, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, теперь достаточно назвать отрасль, в которой человек работает, чтобы сделать прививку, передает РИА Новости.

Ранее заммэра сообщила, что шесть выездных пунктов вакцинации от коронавируса откроют в столице с 20 января. Жители столицы могут пройти вакцинацию семьями, с коллегами или друзьями в связи с тем, что препарат заморожен до пяти доз.

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