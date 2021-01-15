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Выездные пункты вакцинации от COVID-19 откроют в Москве 20 января
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Выездные пункты вакцинации от COVID-19 откроют в Москве 20 января

Юлия Ямпольская

Город

Шесть выездных пунктов вакцинации от коронавируса откроют в столице с 20 января. Об этом в пятницу, 15 января, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, на данный момент важно, чтобы сделать прививку от коронавирусной инфекции смогло как можно больше людей. Для этого организовали выездные пункты вакцинации.

— Они будут работать во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО, ГУМе, «Геликон-Опере», фуд-молле «Депо» и нескольких торговых центрах. Горожане, проживающие рядом с этими точками, получат SMS-сообщения с информацией о новых пунктах и времени их работы, — цитирует Анастасию Ракову агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, она добавила, что жители столицы могут пройти вакцинацию семьями, коллегами или друзьями в связи с тем, что препарат заморожен до пяти доз.

Анастасия Ракова уточнила, что вакцинацию в выездных пунктах проводят бесплатно. Также ее будут проводить в торговых центрах «Океания», «Город», «Саларис», К-153, Columbus и «Калейдоскоп».

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