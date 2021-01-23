Диетолог перечислила вещества, дефицит которых опасен для человека

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Большинство современных людей страдает от недостатка целого ряда компонентов в организме, вызванного неправильным питанием. Диетолог Елена Соломатина рассказала о симптомах и опасных последствиях дефицита витаминов и других необходимых веществ.

В частности, у москвичей широко распространен дефицит витамина D: столичный регион страдает от недостатка солнца, особенно в осенне-зимний период, а симптомы его нехватки чувствовал практически каждый горожанин.

— Есть два пути получения витамина D: через солнце и продукты питания, — отметила эксперт. — Самый большой его источник — печень трески. К сожалению, мы едим ее довольно редко, несмотря на то, что она широко доступна и потреблять ее можно хоть каждый день. Нужно, кстати, совсем немного: всего одна баночка покрывает суточную норму для всей семьи. Также необходимый компонент содержится в желтке, молочных продуктах, морепродуктах. Раньше детям часто давали рыбий жир, считая, что витамин отвечает за усвоение кальция, формирование костной ткани. Но теперь выяснили, что витамин D актуален и с точки зрения формирования нормального иммунитета, а также необходим для работы нервной системы. Он действует, по сути, как антидепрессант.

Диетолог предлагает вспомнить, как часто беспокоят депрессивные, тревожные состояния в осенне-зимний период, когда практически уходит солнце. Это как раз может быть симптомом дефицита витамина.

Также горожане, живущие вдали от морей, нередко страдают от дефицита йода, необходимого для работы щитовидной железы:

— А ведь щитовидка отвечает за множество функций. В частности, за энергообмен. Это как батарейка нашего организма. Если количество поступаемого йода снижается, гормоны перестают нормально формироваться и, по сути, наступает гипотиреоз. Он может протекать в скрытой, латентной форме, даже не выявляться при анализах, но человек будет испытывать перманентную усталость, забывчивость, рассеянность, сложности с обучением. Недостаток йода в организме беременной женщины даже может провоцировать развитие кретинизма у плода.

Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Другими симптомами йододефицита являются немотивированный набор веса, выпадение волос, запоры, сухость кожи. Компенсировать недостаток можно с помощью морепродуктов и особенно водорослей.

— Многим не хватает хрома, — продолжила диетолог. — Это очень опасно, поскольку его недостаток может привести к инсулинорезистентности и в дальнейшем стать фактором развития диабета второго типа, что и наблюдается повсеместно. Это происходит потому, что хром отвечает за сцепку инсулина, который притащил глюкозу в клетку, с самой клеткой, как смазочный материал для ключа. Когда сцепки не происходит, организм недополучает глюкозу, мозг дает сигнал есть больше сладкого, хотя на самом деле искомый компонент свободно плавает по организму, повреждая сосуды. К счастью, с дефицитом хрома справиться относительно легко: вещество есть в морепродуктах, либо можно попить специальные препараты по назначению врача.

Другое вещество, недостаток которого часто испытывает современный человек, — холин. Он в большом количестве содержится в продуктах животного происхождения, сливочном масле, а также яичном желтке, овсянке и даже брокколи. Холин отвечает за нормальную проводимость нервного импульса и особенно необходим пожилым людям, которых и так подстерегают возрастные нарушения. Вещество же помогает восстанавливать нервные связи, что особенно актуально при восстановлении после инсультов.

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— У женщин нередко наблюдается дефицит железа, что связано, в частности, с ежемесячными кровопотерями, — объяснила Соломатина. — Его недостаток ведет к такой симптоматике, как усталость, невозможность сосредоточиться, а также к сбоям в работе иммунной системы. Нехватка железа также может быть спровоцирована чрезмерным потреблением колбас, сосисок, то есть мяса, где много нитрита натрия. Он переводит гемоглобин в неактивную форму, из-за чего ткани начинают испытывать гипоксию. Дефицит железа повсеместно наблюдается и у вегетарианцев, так как правильное вещество содержится только в продуктах с кровью: печени, красном мясе. Железо из растительных продуктов вроде яблок, гречки, гранатов не усваивается нашим организмом.

Также у многих наблюдается нехватка цинка, содержащегося в продуктах животного происхождения, морепродуктах. Он необходим для нормальной репродуктивной деятельности, а еще для формирования иммунного ответа.

У женщин часто не хватает магния, что внешне выражается в проблемах с кожей, волосами, ногтями. Курильщикам недостает витамина С — в их организме он разрушается быстрее.

Соломатина подчеркнула: на самом деле для того, чтобы компенсировать дефицит необходимых компонентов в организме, необязательно бежать в аптеку, закупаться всеми доступными витаминами или тратить всю зарплату на дорогие продукты. Ключ к здоровью — сбалансированное и разнообразное питание, которое на долгие годы поможет избежать серьезных проблем.

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