«Медленная фаза пандемии»: врач оценил вероятность новой волны коронавируса весной

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Число ежедневно выявляемых случаев коронавируса в Москве постепенно идет на спад. Подобная динамика может говорить о том, что столица уже прошла острую фазу пандемии. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин:

— Сейчас, если можно так сказать, наступила «медленная» фаза, когда число заболевших увеличивается, но намного медленнее. Впрочем, я не исключаю определенного подъема к весне, когда больше людей станут проводить время вне дома. На новогодних праздниках и после очень на руку нам сыграли холода: горожане сидели по домам, к тому же массовые мероприятия были ограничены, а часть жителей столицы вообще разъехалась по регионам. Произошла разобщенность населения, в результате чего риски заболеть снизились.

Тем не менее Кондрахин попросил москвичей сохранять осторожность. Вспышка, подобная осенней, конечно, маловероятна, но весенние показатели заболеваемости вполне могут сравниться с прошлогодними, особенно если люди начнут пренебрегать мерами индивидуальной защиты:

— Москва — очень большой город, с высокой скученностью населения, который теперь еще и постепенно открывается, снимая ограничения. Полагаю, весной заболеваемость может подняться до 4–5 тысяч новых случаев в день, а потом опять пойдет на спад летом. Весной же останется не только коронавирус, но и привычные нам грипп, ОРВИ. Они, естественно, ослабляют иммунитет, что может увеличить риски заражения.

Заболеваемость в стране уверенно идет на спад уже какое-то время, в то время как в остальном мире, в том числе и в крупных развитых государствах, ситуация по-прежнему остается критической, как, например, в США. Это, по словам врача, можно объяснить тем, что в разных странах свои механизмы борьбы с пандемией, но не все они работают успешно, в отличие от России:

— Дело в том, что у нас с Европой и США абсолютно разные подходы к медицине. Во-первых, Москва очень быстро ввела ограничения, закрыла аэропорты — до сих пор наши граждане могут вылетать только в очень ограниченное число стран. Во-вторых, мы быстро развернули дополнительные койки, провели жесткие противоэпидемические мероприятия, научили людей носить маски. Во многих городах и странах мира ситуацию, к сожалению, упустили. В том же Нью-Йорке, когда мы ужесточали локдаун, его не было вообще. То же самое произошло в Англии, а у них теперь еще и новый штамм коронавируса, так что болезнь распространяется еще быстрее. Кроме того, у меня есть предположение, что статистика по заболеваемости в Штатах могла быть направлена против Трампа.

Медик также предположил, что определенным политическим силам был выгоден подъем заболеваемости в стране, чтобы показать несостоятельность экс-президента Дональда Трампа. Также из-за специфики коммерческой медицины в Штатах не удалось развернуть достаточное количество новых коек, перепрофилировать часть врачей на борьбу с пандемией. Ситуацию усугубили и летние протесты, после которых уровень заболеваемости резко пошел вверх.

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