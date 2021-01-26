Специалист рассказал, при каких болезнях нельзя ходить на массаж

Фото: Из личного архива Владимира Яременко

В настоящее время массаж является одной из самых популярных процедур, к которой стараются прибегать как при наличии повода, так и без него. Однако, несмотря на всю пользу данной процедуры, у нее существует не только весомый список противопоказаний, но и ряд других нюансов. О них рассказал массажист Владимир Яременко.

Основные причины, которые приводят пациентов в кабинет массажиста, — это боли в шее и спине (остеохондроз), болевой синдром после травм и спортивных тренировок, мышечные боли и воспаления, желание снять стресс и усталость, а также похудение. Любой массаж ставит перед собой цель: улучшить кровообращение и микроциркуляцию в подкожно-жировой клетчатке. Помимо этого, он позитивно влияет на эластичность кожи и сосудов, обмен веществ. Ручной массаж дополнительно стимулирует местный иммунитет.

При этом у процедуры массажа есть абсолютные противопоказания. Это атеросклероз, тромбофлебит, тромбоз, аневризма аорты, ишемия, активная форма туберкулеза, наличие опухолей, как злокачественных, так и доброкачественных, остеомиелит, некоторые заболевания психики, цинга, ВИЧ, трофические язвы, сердечная недостаточность.

Помимо абсолютных противопоказаний, существуют также относительные. Например, сеансы массажа не показаны людям с повышенной температурой или повышенным артериальным давлением. Процедуру следует отложить при наличии судорог, симптомов алкогольного опьянения, тонзиллите, ОРВИ, аллергических реакциях кожи, грибковой инфекции (в том числе ногтей), воспалении лимфоузлов, болях в животе, тошноте.

Естественно, массаж не проводится пациентам с ссадинами, трещинами, ушибами и травмами, а также нейродермитом, язвами, при обострении псориаза и экземе.

Помимо общих противопоказаний, могут быть и локальные. Например, область живота, поясницы и бедер нельзя массировать при миоме матки, наличии кисты яичников, во время беременности и при месячных. Живот не массируется при аденоме предстательной железы, наличии камней в почках и желчнокаменной болезни, нарушениях ЖКТ. Массаж не рекомендован в зоне выраженного варикоза.

Аппаратные виды массажа, такие как LPG-массаж, также подходят далеко не всем. Если у вас есть проблемы со щитовидной железой, миомы или кисты и другие виды гормональных нарушений, то, скорее всего, вам придется выбрать ручной вариант массажа. Аппаратный массаж не показан при атеросклерозе, туберкулезе и высоком артериальном давлении. Поэтому на первом приеме у врача-массажиста проходит беседа с пациентом, выявляются возможные противопоказания, и только после этого принимается решение о том, какой массаж наилучшим образом поможет достичь поставленных результатов.

Каждый пациент, обращающийся за помощью к специалисту по поводу лечебного массажа, в идеале должен иметь на руках направление от лечащего врача с рекомендациями. В остальных случаях решение о том, как будет проводиться сеанс массажа, принимается самим специалистом на основе собранного им анамнеза и беседы с клиентом. Во избежание проблем со здоровьем не забывайте сообщить массажисту о наличии каких-либо заболеваний или недомогания.

Читайте также: Косметолог рассказала, какие процедуры нельзя делать женщинам в разном возрасте