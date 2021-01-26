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Косметолог рассказала, какие процедуры нельзя делать женщинам в разном возрасте
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Косметолог рассказала, какие процедуры нельзя делать женщинам в разном возрасте

Ксения Монахова

Здоровье

Многие женщины мечтают всегда выглядеть моложе своих лет. Врач-косметолог Екатерина Морозова рассказала, какие процедуры не дадут нужного эффекта, а только усугубят положение.

По ее словам, в 20 лет не стоит делать агрессивные пилинги, алмазную дермабразию, шлифовку кожи, плазмотерапию, ботулинотерапию. В этом возрасте не рекомендуется прибегать к серьезным бьюти-процедурам, а к любому вмешательству стоит относиться максимально настороженно.

— Кожа в этом возрасте претерпевает очень сильные гормональные изменения и только начинает подстраиваться под окружающую среду. Поэтому очень важно подобрать правильный косметический уход и не навредить ей, — рассказала Екатерина Морозова.

Она отмечает, что в 25 лет девушкам ни в коем случае не нужно прибегать к SMAS-лифтингу, биоревитализации и ботулинотерапии. Можно делать массаж лица, например, курсом. Косметолог советует в этом возрасте использовать лимфодренажную процедуру.

К 30 годам, по словам эксперта, можно совершать все бьюти-эксперименты. Морозова отмечает, что это тот самый возраст, когда стоит посещать косметолога и следить за кожей, чтобы не запустить ее.

Однако уже в 35 лет категорически не рекомендуется буккальный массаж лица. Именно он может привести к растяжению связочного аппарата, а также поспособствует провисанию мышечного корсета. Косметолог подчеркивает, что остальные процедуры можно посещать, но только под контролем специалиста, сообщает «Пятый канал».

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