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Пластический хирург рассказал, как Пугачевой удается сохранять молодость
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Пластический хирург рассказал, как Пугачевой удается сохранять молодость

Ксения Монахова

Звезды

Советская и российская звезда эстрады 71-летняя Алла Пугачева поражает внешним видом своих фанатов. Она выглядит моложе своих лет и не боится показать лицо без макияжа. Пластический хирург Александр Вдовин рассказал, как Примадонне удается сохранять молодость.

Он отмечает, что звезда всегда тщательно следила за своей внешностью. По его словам, Алла Борисовна была одной из первых, кто стал делать пластические операции. Вдовин подчеркнул, что в ее нынешнем возрасте уже запрещены любые вмешательства. К тому же у Примадонны имеются проблемы с сердцем. Поэтому звезда регулярно посещает косметолога и проходит разные омолаживающие процедуры.

— Скорее всего, раз в год Алла Борисовна делает процедуры на аппаратах Альтера и Фрактора, которые были изобретены в США и пользуются огромной популярностью среди американцев. Это метод радиоволнового лифтинга, в короткие сроки улучшающий качество кожи как снаружи, так и изнутри, — рассказывает Вдовин.

По словам хирурга, такие процедуры могут сократить кожный покров на 20-40 процентов, что помогает заменить полноценную подтяжку лица. Он рекомендует Примадонне попробовать фотоомоложение и больше заботиться о состоянии шеи и рук, так как именно они выдают возраст, сообщает «Собеседник».

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пластические операцииАлла Пугачеваомоложение
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