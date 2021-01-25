«Думала, что все»: Кудрявцева раскрыла подробности своего падения с лестницы

Фото: instagram.com/leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как получила перелом крестца, находясь дома. Она призналась, что чуть не травмировала дочь, когда упала с лестницы, ведущей на чердак.

— Упала на ручку дочки, которая стояла рядом. Дочь плачет и кричит, а я лежу на спине, дышать не могу, дома никого не было… Думала, что все, — объяснила Кудрявцева в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

После падения телеведущая на протяжении часа лежала в неподвижном состоянии рядом с напуганной двухлетней дочкой Машей. Когда ее супруг Игорь Макаров вернулся домой, он оказал ей первую помощь. После чего звезду госпитализировали в медицинское учреждение.

Специалисты диагностировали у Кудрявцевой перелом крестца в трех местах. После необходимых обследований и определенных процедур телеведущую отправили домой под строгий присмотр семьи. Звезде назначили постельный режим.

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