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Врач рассказал, сколько времени займет восстановление Кудрявцевой после перелома крестца
Фото: instagram.com/leratv

Врач рассказал, сколько времени займет восстановление Кудрявцевой после перелома крестца

Анастасия Колоскова

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Врач травматолог-ортопед Валентин Панов рассказал, что реабилитация Леры Кудрявцевой, которая накануне неудачно упала и сломала крестец, может растянуться на несколько месяцев.

Медик уточнил, что риск таких переломов повышается с возрастом. Скорость восстановления будет зависеть от тяжести травмы и тактики лечения и займет от полутора месяцев.

— В любом случае необходимо выдержать срок сращения перелома, а после упорно заниматься с реабилитологом для восстановления силы мышц и амплитуды движений. Прогноз после сращения перелома как правило благоприятный, — цитирует медика Пятый канал.

Травматолог отметил, что для лечения в таких случаях обычно достаточно покоя и обезболивания. Если при смещении сломанной кости были задеты важные сосуды и нервы, пациенту показана операция.

Напомним, в среду, 20 января, Кудрявцева рассказала поклонникам о том, что она получила перелом крестца. Ранее она переболела COVID-19.

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переломлечение и реабилитацияЛера Кудрявцева
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