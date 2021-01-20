«Живу этот месяц в каком-то сюрреализме»: Кудрявцева получила перелом крестца

Фото: instagram.com/leratv

Актриса Лера Кудрявцева недавно перенесла COVID-19. Но невзгоды в ее жизни не закончились. В среду, 20 января, звезда рассказала поклонникам о том, что она получила перелом крестца.

— Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и... Перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме. Что происходит? — рассказала Кудрявцева в своем Instagram-аккаунте.

Ранее Лера поделилась с поклонниками тем, как муж с дочкой справлялись без нее, пока звезда болела коронавирусной инфекцией.

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