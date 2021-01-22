«Синди Кроуфорд в молодости»: подписчики Брежневой оценили красоту ее младшей дочери

Фото: instagram.com/ververa

Популярная эстрадная певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram-аккаунте фотографии своей младшей дочери от бизнесмена Михаила Кипермана. 11-летняя Сара поразила поклонников экс-солистки «ВИА Гры» своей модельной внешностью.

— Как быстро растут дети, — подписала снимки певица.

На черно-белых фото девочка с распущенными волосами позирует в длинной светлой шубе. Подписчики не преминули заметить, что девочка не уступает по красоте своей звездной маме.

«С такими красивыми детьми вам нужно рожать и рожать»; «Синди Кроуфорд напомнила в молодости»; «Какая красотка, вся в маму»; «Модельная внешность!» — написали фолловеры в комментариях.

Ранее Брежнева рассказала, почему долго не решалась на брак с Меладзе.

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