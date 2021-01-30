«Изнуряющая температура»: иммунологи сравнили течение гриппа и коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

С точки зрения клинической картины заболевание гриппом переносится легче, чем коронавирусом. Об особенностях течения двух инфекций «Вечерней Москве» рассказали врачи.

В отличие от коронавируса грипп сейчас приобрел характер сезонного заболевания. Хотя из предыдущих ОРВИ он был одной из самых тяжелых инфекций, напомнил иммунолог Владимир Болибок. Так было, пока вакцинация не стала настолько масштабной. Случались и крупные вспышки с тяжелыми последствиями.

— Последней такой эпидемией был «гонконгский грипп» в 1968 году, смертность от которого была как при ковиде у непривитых. Также было поражение легких со всеми вытекающими последствиями в виде вирусной пневмонии. Я лично знал как минимум двух медицинских работников, которые от гриппа в тяжелой форме когда-то погибли, — поделился специалист.

Он добавил, что вирусы постоянно мутируют и люди приобретают к каждому штамму иммунитет, как и во время текущей пандемии COVID-19. Другое дело, большинство ОРВИ протекают легко и не беспокоят ни систему здравоохранения, ни правительство.

— Каждый год происходит сезонный подъем заболеваемости и следом за ним подъем смертности. Просто у нас мутации вируса гриппа изучают несколько десятилетий, и вакцина практически на каждую, которой подвержен человек, есть. Сезонную вакцину делают на универсальной платформе, там просто меняется антиген, — отметил Болибок.

Правда, если вовремя не делать прививки, ситуация с гриппом может повториться такая же, как и с коронавирусом в 2020 году, предупреждает эксперт. COVID-19 также продолжает мутировать, как и два его собрата — SARS и MERS. И пока он переносится тяжелее обычного гриппа. Но вакцина «Спутник V» против него, отмечает медик, также разработана на основе отработанной технологии.

— У ковида много разных форм, — говорит врач-аллерголог, иммунолог Ирина Ярцева. — Но классически мы привыкли, что при гриппе температура высокая, до 39 градусов, держится дней шесть. При ковиде она может держаться до 10–12 дней, и это считается легкой формой. И это изнуряет. Притом что в анализах будут минимальные изменения, которые не будут требовать локализации. Организм может совершенно нормально справляться и держать сатурацию. Но вот выраженная интоксикация и температурная реакция могут быть больше, чем при гриппе.

По словам Ярцевой, в отличие от гриппа при коронавирусе обычно не поражается горло.

— Катаральные явления — воспаление слизистых оболочек, минимальны. У кого-то при болезни может пропасть обоняние, у кого-то так не будет. Кашель опять же непредсказуем, и это притом что поражение легких есть, — добавляет специалист.

Клиническая картина ковида в целом разнообразна и до конца не изучена, резюмировала Ирина Ярцева.

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