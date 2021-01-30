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Вирусологи объяснили, нужно ли делать тест на антитела после вакцинации от COVID-19
Фото: flickr/niaid

Вирусологи объяснили, нужно ли делать тест на антитела после вакцинации от COVID-19

Никита Абрамов

Здоровье

Вирусологи рассказали, стоит ли делать тест на антитела после вакцинации от коронавирусной инфекции.

Так, научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов отметил, что существует необходимость следить за наличием антител в организме.

— Надо следить за антителами, примерно раз в полгода сдавать тесты. У некоторых даже после восьми месяцев уровень антител не снижается, а у других они пропадают через три месяца. Разброс большой, — рассказал вирусолог.

Однако профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский отметил, что попадаются очень редкие случаи, когда вакцина не срабатывает.

— Можно сдать тест на антитела недели через три после вакцинации. Если вы переболели коронавирусом бессимптомно и вакцинировались — ничего страшного. Одно другому не мешает, — пишет URA.RU.

Также вирусологи рассказали о том, что иммунитет может формироваться на клеточном уровне. В таком случае выявить его можно только с помощью сложных лабораторных анализов.

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