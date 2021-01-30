Еще 5584 человека вылечились от коронавируса в Москве за сутки
В Москве от коронавируса за сутки вылечились более 5,5 тысячи пациентов. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице в субботу, 30 января.
— В столице выздоровело еще 5584 пациента после прохождения лечения от коронавируса, — сообщил оперштаб в Telegram-канале.
Всего с начала пандемии столичные врачи вылечили более 809 тысяч человек.
Ранее сообщили, что в Москве за сутки было выявлено 2430 новых случаев COVID-19. Госпитализировали за 24 часа 1099 человек, скончались за сутки 68 пациентов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, от чего зависит следующее снятие ограничений.
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